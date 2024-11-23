В Лаосе расследуют смерть иностранных туристов от отравления метанолом
МИД: в Лаосе расследуют отравление 6 иностранных туристов метанолом за неделю
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БАНГКОК, 23 ноя – РИА Новости. Власти Лаоса проводят расследование случая отравления и смертей иностранных туристов в результате употребления напитков с содержанием метилового спирта в лаосской курортной зоне Вангвиенг, расположенной в 150 километрах от столицы страны Вьентьяна.
Об этом сообщает в субботу министерство иностранных дел в специальном заявлении, в котором выражены глубокие соболезнования семьям скончавшихся от отравления метиловым спиртом туристок из Австралии.
"Правительство Лаосской Народно-демократической республики проводит расследование с целью установления точных обстоятельств смерти погибших и скорейшего задержания преступников", - говорится в заявлении.
За последнюю неделю шесть иностранных туристов из Дании, Австралии и Новой Зеландии, побывавших в Вангвиенге и принявшие участие в одной и той же вечеринке, скончались в результате отравлений с наибольшей вероятностью отравления метиловым спиртом, сообщает таиландская газета "Тхаи Рат". Две гражданки Австралии из числа участников вечеринки были перевезены на лечение из Лаоса в Таиланд. В пятницу официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун с прискорбием сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке о том, что одна из девушек умерла в таиландской больнице от последствий отравления метиловым спиртом и стала шестой жертвой отравления за неделю.
Случаи массовых отравлений метиловым спиртом в Лаосе, в отличие от соседней Камбоджи, где нередко на деревенских свадьбах и праздниках подают гостям алкогольные напитки кустарного производства с неизвестным происхождением ингредиентов, чрезвычайно редки. Однако в последнее время в ряде международных СМИ стала появляться информация об отравлениях метиловым спиртом среди местных граждан и иностранных туристов.