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В Лаосе расследуют смерть иностранных туристов от отравления метанолом - РИА Новости, 23.11.2024
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Туризм
 
10:19 23.11.2024 (обновлено: 10:23 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/laos-1985321983.html
В Лаосе расследуют смерть иностранных туристов от отравления метанолом
В Лаосе расследуют смерть иностранных туристов от отравления метанолом - РИА Новости, 23.11.2024
В Лаосе расследуют смерть иностранных туристов от отравления метанолом
Власти Лаоса проводят расследование случая отравления и смертей иностранных туристов в результате употребления напитков с содержанием метилового спирта в... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:19
2024-11-23T10:23
туризм
лаос
австралия
таиланд
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БАНГКОК, 23 ноя – РИА Новости. Власти Лаоса проводят расследование случая отравления и смертей иностранных туристов в результате употребления напитков с содержанием метилового спирта в лаосской курортной зоне Вангвиенг, расположенной в 150 километрах от столицы страны Вьентьяна. Об этом сообщает в субботу министерство иностранных дел в специальном заявлении, в котором выражены глубокие соболезнования семьям скончавшихся от отравления метиловым спиртом туристок из Австралии. "Правительство Лаосской Народно-демократической республики проводит расследование с целью установления точных обстоятельств смерти погибших и скорейшего задержания преступников", - говорится в заявлении. За последнюю неделю шесть иностранных туристов из Дании, Австралии и Новой Зеландии, побывавших в Вангвиенге и принявшие участие в одной и той же вечеринке, скончались в результате отравлений с наибольшей вероятностью отравления метиловым спиртом, сообщает таиландская газета "Тхаи Рат". Две гражданки Австралии из числа участников вечеринки были перевезены на лечение из Лаоса в Таиланд. В пятницу официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун с прискорбием сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке о том, что одна из девушек умерла в таиландской больнице от последствий отравления метиловым спиртом и стала шестой жертвой отравления за неделю. Случаи массовых отравлений метиловым спиртом в Лаосе, в отличие от соседней Камбоджи, где нередко на деревенских свадьбах и праздниках подают гостям алкогольные напитки кустарного производства с неизвестным происхождением ингредиентов, чрезвычайно редки. Однако в последнее время в ряде международных СМИ стала появляться информация об отравлениях метиловым спиртом среди местных граждан и иностранных туристов.
https://ria.ru/20240813/zhidkost-1965915952.html
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лаос, австралия, таиланд, туризм
Туризм, Лаос, Австралия, Таиланд, Туризм
В Лаосе расследуют смерть иностранных туристов от отравления метанолом

МИД: в Лаосе расследуют отравление 6 иностранных туристов метанолом за неделю

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкБангкок
Бангкок - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 23 ноя – РИА Новости. Власти Лаоса проводят расследование случая отравления и смертей иностранных туристов в результате употребления напитков с содержанием метилового спирта в лаосской курортной зоне Вангвиенг, расположенной в 150 километрах от столицы страны Вьентьяна.
Об этом сообщает в субботу министерство иностранных дел в специальном заявлении, в котором выражены глубокие соболезнования семьям скончавшихся от отравления метиловым спиртом туристок из Австралии.
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"Правительство Лаосской Народно-демократической республики проводит расследование с целью установления точных обстоятельств смерти погибших и скорейшего задержания преступников", - говорится в заявлении.
За последнюю неделю шесть иностранных туристов из Дании, Австралии и Новой Зеландии, побывавших в Вангвиенге и принявшие участие в одной и той же вечеринке, скончались в результате отравлений с наибольшей вероятностью отравления метиловым спиртом, сообщает таиландская газета "Тхаи Рат". Две гражданки Австралии из числа участников вечеринки были перевезены на лечение из Лаоса в Таиланд. В пятницу официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун с прискорбием сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке о том, что одна из девушек умерла в таиландской больнице от последствий отравления метиловым спиртом и стала шестой жертвой отравления за неделю.
Случаи массовых отравлений метиловым спиртом в Лаосе, в отличие от соседней Камбоджи, где нередко на деревенских свадьбах и праздниках подают гостям алкогольные напитки кустарного производства с неизвестным происхождением ингредиентов, чрезвычайно редки. Однако в последнее время в ряде международных СМИ стала появляться информация об отравлениях метиловым спиртом среди местных граждан и иностранных туристов.
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