https://ria.ru/20241123/kursk-1985307032.html

Бойцы ВДВ захватили автомобиль при попытке ВСУ прорваться в Курской области

Бойцы ВДВ захватили автомобиль при попытке ВСУ прорваться в Курской области - РИА Новости, 23.11.2024

Бойцы ВДВ захватили автомобиль при попытке ВСУ прорваться в Курской области

Крымские десантники уничтожили подразделения ВСУ и захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства при попытке прорыва противника в одном из... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T05:12

2024-11-23T05:12

2024-11-23T06:21

специальная военная операция на украине

курская область

феодосия

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Крымские десантники уничтожили подразделения ВСУ и захватили бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства при попытке прорыва противника в одном из приграничных районов Курской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделения гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают уничтожать подразделения украинских вооружённых формирований в приграничном районе Курской области. "Благодаря уверенным действиям, военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241121/akhmat-1984934483.html

курская область

феодосия

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курская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф)