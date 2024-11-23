Рейтинг@Mail.ru
В Крыму исключили возможность повторной украинизации - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/krym-1985344195.html
В Крыму исключили возможность повторной украинизации
В Крыму исключили возможность повторной украинизации - РИА Новости, 23.11.2024
В Крыму исключили возможность повторной украинизации
Крым навсегда потерян для Украины, возможность повторной украинизации исключена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T14:29
2024-11-23T14:29
россия
украина
севастополь
владимир константинов
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:137:3010:1830_1920x0_80_0_0_c475fc22f56015ea9f3f94bb0d3e63ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Крым навсегда потерян для Украины, возможность повторной украинизации исключена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании вернуть полуостров под контроль Украины "дипломатическим путем". Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем". "Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, чтобы ни говорила украинская пропаганда, все прекрасно знают, что крымчане всесторонне и полностью на стороне России. "Так было всегда, а после 2014 года наша решимость быть в России только возросла. Если раньше крымская пророссийскость выглядела умозрительно, как симпатия, то после Крымской весны - это наш выбор, наше завоевание. И мы готовы его отстаивать", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20241121/sobytie-1984836646.html
https://ria.ru/20241121/krym-1984927242.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_642bb6c139c02f36ef4a83f3534ea43d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Крыму исключили возможность повторной украинизации

Глава парламента Крыма Константинов: полуостров навсегда потерян для Украины

© РИА Новости / Максим БлиновНадпись в Севастополе "Крым - Россия навсегда"
Надпись в Севастополе Крым - Россия навсегда - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Надпись в Севастополе "Крым - Россия навсегда". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Крым навсегда потерян для Украины, возможность повторной украинизации исключена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании вернуть полуостров под контроль Украины "дипломатическим путем".
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
Столкновения в центре Киева - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
"Точка невозврата". Какое событие изменило ход мировой истории
21 ноября, 08:00
"Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, чтобы ни говорила украинская пропаганда, все прекрасно знают, что крымчане всесторонне и полностью на стороне России.
«
"Так было всегда, а после 2014 года наша решимость быть в России только возросла. Если раньше крымская пророссийскость выглядела умозрительно, как симпатия, то после Крымской весны - это наш выбор, наше завоевание. И мы готовы его отстаивать", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Палаточный лагерь сторонников евроинтеграции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Крыму назвали майдан в Киеве глубочайшим провалом украинских элит
21 ноября, 03:14
 
РоссияУкраинаСевастопольВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала