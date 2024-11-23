https://ria.ru/20241123/krym-1985344195.html

В Крыму исключили возможность повторной украинизации

В Крыму исключили возможность повторной украинизации - РИА Новости, 23.11.2024

В Крыму исключили возможность повторной украинизации

Крым навсегда потерян для Украины, возможность повторной украинизации исключена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T14:29

2024-11-23T14:29

2024-11-23T14:29

россия

украина

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Крым навсегда потерян для Украины, возможность повторной украинизации исключена, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя заявление Владимира Зеленского о желании вернуть полуостров под контроль Украины "дипломатическим путем". Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем". "Никаких реальных планов вернуть Крым у них нет. Они понимают, что Крым они потеряли в 2014 году раз и навсегда. Невозможность повторной украинизации определяется не только военной составляющей, а самой природой крымчан, их идентичностью", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, чтобы ни говорила украинская пропаганда, все прекрасно знают, что крымчане всесторонне и полностью на стороне России. "Так было всегда, а после 2014 года наша решимость быть в России только возросла. Если раньше крымская пророссийскость выглядела умозрительно, как симпатия, то после Крымской весны - это наш выбор, наше завоевание. И мы готовы его отстаивать", - сказал глава парламента. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20241121/sobytie-1984836646.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, севастополь, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин