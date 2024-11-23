"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС
"Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки показывает "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 15.22 мск в четверг и через девять минут вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полёт к станции.
"Прогресс МС-29" привёз на МКС 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем МКС, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.
Также он доставил аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати.
Кроме того, среди грузов в корабле находятся посылки экипажу от родных и близких к Новому году.
Сейчас на станции помимо Алексея Овчинина работают российские космонавты Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американские астронавты Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Российский космонавт рассказал, о чем скучает на МКС
15 ноября, 13:30