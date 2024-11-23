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"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС - РИА Новости, 23.11.2024
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17:40 23.11.2024 (обновлено: 17:41 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/kosmos-1985365925.html
"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС
"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС - РИА Новости, 23.11.2024
"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки показывает... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:40
2024-11-23T17:41
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки показывает "Роскосмос". Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 15.22 мск в четверг и через девять минут вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полёт к станции. "Прогресс МС-29" привёз на МКС 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем МКС, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Также он доставил аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати. Кроме того, среди грузов в корабле находятся посылки экипажу от родных и близких к Новому году. Сейчас на станции помимо Алексея Овчинина работают российские космонавты Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американские астронавты Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
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космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, ник хейг, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Ник Хейг, Роскосмос
"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС

"Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки показывает "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 15.22 мск в четверг и через девять минут вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полёт к станции.
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"Прогресс МС-29" привёз на МКС 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем МКС, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС.
Также он доставил аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати.
Кроме того, среди грузов в корабле находятся посылки экипажу от родных и близких к Новому году.
Сейчас на станции помимо Алексея Овчинина работают российские космонавты Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американские астронавты Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и Александр Горбунов на пресс-конференции членов экипажа российского сегмента МКС в центре управления полетами в Королеве. 15 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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Космос - РИА НаукаБайконур (город)Алексей ОвчининИван ВагнерНик ХейгРоскосмос
 
 
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