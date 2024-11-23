https://ria.ru/20241123/kosmos-1985365925.html

"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС

"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС - РИА Новости, 23.11.2024

"Прогресс МС-29" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки показывает... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:40

2024-11-23T17:40

2024-11-23T17:41

космос - риа наука

байконур (город)

алексей овчинин

иван вагнер

ник хейг

роскосмос

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-29" пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляцию стыковки показывает "Роскосмос". Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком стартовала с космодрома Байконур в 15.22 мск в четверг и через девять минут вывела корабль на низкую околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полёт к станции. "Прогресс МС-29" привёз на МКС 1155 килограммов сухих грузов для экипажа и систем МКС, 869 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 43 килограмма азота для пополнения атмосферы МКС. Также он доставил аппаратуру и материалы для экспериментов по изучению желудочно-кишечного тракта, исследования взаимодействия микрососудов и тканей организма, сбора данных о динамике взаимодействия между членами экипажа, отработки системы регенерации воды из урины, выращиванию кристаллов, изучению нейтронов 3D-печати. Кроме того, среди грузов в корабле находятся посылки экипажу от родных и близких к Новому году. Сейчас на станции помимо Алексея Овчинина работают российские космонавты Иван Вагнер и Александр Горбунов, а также американские астронавты Дональд Петтит, Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.

https://ria.ru/20240817/monitor-1966734010.html

https://ria.ru/20241115/kosmonavt-1983948153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), алексей овчинин, иван вагнер, ник хейг, роскосмос