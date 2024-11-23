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До Земли дошел мощнейший удар из космоса - РИА Новости, 23.11.2024
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Наука
 
02:25 23.11.2024 (обновлено: 05:18 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/kosmos-1985303923.html
До Земли дошел мощнейший удар из космоса
До Земли дошел мощнейший удар из космоса - РИА Новости, 23.11.2024
До Земли дошел мощнейший удар из космоса
Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до Земли из глубин космоса. Она... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:25
2024-11-23T05:18
наука
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до Земли из глубин космоса. Она была вызвана столкновением одной из галактик со своими четырьмя соседями, следует из исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли. По информации астрономов, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других и создала чрезвычайно мощный ударный фронт, похожий на "звуковой удар реактивного истребителя"."По сути, это огромное межгалактическое поле мусора &lt;…&gt; "Новый нарушитель" NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования", — сообщила в комментарии Live Science Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.Она назвала произошедшее "редким шансом" для человечества увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик, что, в свою очередь, даст ценную информацию для понимания о формировании тех галактики, которые мы видим сегодня и можем наблюдать в будущем.
https://ria.ru/20241004/galaktiki-1976287366.html
https://ria.ru/20240106/kosmos-1919926639.html
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земля, великобритания
Наука, Земля, Великобритания
До Земли дошел мощнейший удар из космоса

MNRAS: до Земли дошла мощная ударная звуковая волна от столкновения галактик

© NASA, ESA, CSA, and STScIКвинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа "Джеймс Уэбб", оно собрано из 1000 отдельных файлов
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа Джеймс Уэбб, оно собрано из 1000 отдельных файлов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© NASA, ESA, CSA, and STScI
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа "Джеймс Уэбб", оно собрано из 1000 отдельных файлов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британские астрономы зафиксировали одну из самых мощных в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до Земли из глубин космоса. Она была вызвана столкновением одной из галактик со своими четырьмя соседями, следует из исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Столкновение произошло в группе галактик под названием Квинтет Стефана, находящейся в 290 миллионах световых лет от Земли. По информации астрономов, одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 миллиона километров в час врезалась в четыре других и создала чрезвычайно мощный ударный фронт, похожий на "звуковой удар реактивного истребителя".
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"По сути, это огромное межгалактическое поле мусора <…> "Новый нарушитель" NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования", — сообщила в комментарии Live Science Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.

Она назвала произошедшее "редким шансом" для человечества увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик, что, в свою очередь, даст ценную информацию для понимания о формировании тех галактики, которые мы видим сегодня и можем наблюдать в будущем.
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