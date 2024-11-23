https://ria.ru/20241123/kndr-1985309305.html

КНДР обвинила США в обострении ситуации в регионе до катастрофической

КНДР обвинила США в обострении ситуации в регионе до катастрофической - РИА Новости, 23.11.2024

КНДР обвинила США в обострении ситуации в регионе до катастрофической

Министерство обороны КНДР обвинило США в обострении напряженности на Корейском полуострове, что подводит ситуацию в регионе к катастрофической и необратимой, и... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:35

2024-11-23T06:35

2024-11-23T06:35

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корейский полуостров

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СЕУЛ, 23 ноя - РИА Новости. Министерство обороны КНДР обвинило США в обострении напряженности на Корейском полуострове, что подводит ситуацию в регионе к катастрофической и необратимой, и может привести к реальной войне, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "В последнее время на Корейском полуострове и вокруг него непрерывно совершаются военные демонстрации США, нацеленные на КНДР, в результате чего обостряется военная напряженность в регионе", - заявил глава пресс-службы министерства обороны КНДР в сообщении под заголовком "Принятие самооборонных мер по защите обстановки безопасности государства - конституционный долг вооруженных сил КНДР". Чиновник перечислил последние действия США и союзников, включая переброску США авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем "George Washington" в акваторию вокруг Корейского полуострова, проведение вместе с Японией и Южной Кореей военных учений "Freedom Edge", а также переброс атомной подлодки "Columbia" класса "Los Angeles" на операционную базу в Пусане, и полет 21 ноября стратегического самолета-разведчика "RC-135S" в воздушном пространстве над Японским морем. По мнению минобороны КНДР, США создали тем самым атмосферу "ядерной конфронтации" и совершили воздушный шпионаж в отношении стратегической глубиной территории КНДР. "Военные провокационные акты США, совершаемые на Корейском полуострове, где крупномасштабные вооруженные силы воюющих сторон сохраняют сверхнапряженную бдительность и имеется возможность постоянного военного столкновения, являются поводом, приводящим ситуацию в регионе к необратимому катастрофическому положению", - добавили в министерстве. В минобороны решительно потребовали от США и их союзников немедленно прекратить дальнейшие провокационные и дестабилизирующие враждебные действия, которые могут привести военное противостояние на Корейском полуострове и вокруг него к реальному вооруженному столкновению. По мнению ведомства, действия США нельзя считать только демонстрацией силы. "Сегодняшняя суровая военно-политическая обстановка, когда в глобальном масштабе военный авантюризм США переступает за опасную черту, предрекает, что военные действия США против нашего государства в любое время могут перейти в реальную войну", - считает минобороны. Ведомство заявило, что в такой ситуации принятие мер по защите обстановки безопасности государства и сохранению стратегической стабильности и паритета сил в регионе - "конституционный долг" вооруженных сил КНДР. Отмечается, что армия КНДР, находясь в полной боеготовности, наблюдает за военными действиями США и их союзников, а при необходимости будет "немедленно вступать в действие" для предварительного сдерживания опасности.

https://ria.ru/20241120/pentagon-1984915857.html

https://ria.ru/20241121/toloraya-1984836059.html

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сша

корейский полуостров

япония

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сша, корейский полуостров, в мире, япония