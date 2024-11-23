https://ria.ru/20241123/knaysl-1985304203.html
Кнайсль раскритиковала двойные стандарты Запада в отношении решений МУС
Кнайсль раскритиковала двойные стандарты Запада в отношении решений МУС - РИА Новости, 23.11.2024
Кнайсль раскритиковала двойные стандарты Запада в отношении решений МУС
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила отношение Запада к ордерам на арест Международного уголовного суда (МУС) премьера Израиля Биньямина Нетаньяху,... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T02:56
2024-11-23T02:56
2024-11-23T02:56
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владимир путин
международный уголовный суд
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила отношение Запада к ордерам на арест Международного уголовного суда (МУС) премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвали антисемитским, и президента РФ Владимира Путина, который встретили аплодисментами, и заявила, что такая ситуация может привести к полному беззаконию. "В ответ на ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта Израиль и США называют Международный уголовный суд антисемитским... Когда президента Путина разыскивали по сомнительным причинам, Европа аплодировала, а теперь МУС свели к акту антисемитизма. Я никогда не была поклонницей МУС и других подобных трибуналов, но то, что происходит сейчас, может привести к полному беззаконию", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале. МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, также ранее выдала ордер на "арест" президента РФ Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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в мире, россия, израиль, австрия, карин кнайсль, биньямин нетаньяху, владимир путин, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Израиль, Австрия, Карин Кнайсль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Кнайсль раскритиковала двойные стандарты Запада в отношении решений МУС
Кнайсль: отношение Запада к решениям МУС может привести к полному беззаконию