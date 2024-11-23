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В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 23.11.2024 (обновлено: 22:39 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html
В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления
В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления - РИА Новости, 23.11.2024
В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления
Владимир Зеленский воспользовался моментом и захватил власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:39
2024-11-23T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался моментом и захватил власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Ты просто определенная фигура, в силу обстоятельств захватившая власть в стране", — обратился он.По словам эксперта, Зеленский последнее время активизировался и стал делать все больше истерических заявлений о России и ее президенте Владимире Путине."Украина будет там типа сражаться, никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной", — резюмировал Соскин.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления

Соскин: Зеленский захватил власть в стране

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался моментом и захватил власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
"Ты просто определенная фигура, в силу обстоятельств захватившая власть в стране", — обратился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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По словам эксперта, Зеленский последнее время активизировался и стал делать все больше истерических заявлений о России и ее президенте Владимире Путине.
"Украина будет там типа сражаться, никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной", — резюмировал Соскин.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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