https://ria.ru/20241123/kiev-1985387206.html

В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления

В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления - РИА Новости, 23.11.2024

В Киеве ответили Зеленскому на его истерические заявления

Владимир Зеленский воспользовался моментом и захватил власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:39

2024-11-23T20:39

2024-11-23T22:39

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский воспользовался моментом и захватил власть в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube."Ты просто определенная фигура, в силу обстоятельств захватившая власть в стране", — обратился он.По словам эксперта, Зеленский последнее время активизировался и стал делать все больше истерических заявлений о России и ее президенте Владимире Путине."Украина будет там типа сражаться, никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной", — резюмировал Соскин.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985373025.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html

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