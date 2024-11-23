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"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:37 23.11.2024 (обновлено: 16:42 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/kiev-1985340085.html
"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России
"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России - РИА Новости, 23.11.2024
"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России
Украина должна начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским ракетам "Орешник", заявил экс-спикер украинской энергетической компании... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:37
2024-11-23T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина должна начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским ракетам "Орешник", заявил экс-спикер украинской энергетической компании "Нафтогаз" Валентин Землянский в эфире ток-шоу "Черный лебедь"."Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров", — сказал он.По словам Землянского, после удара России складывается ощущение, будто Украину "взяли в заложники", пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985323545.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша, великобритания, москва, владимир путин, валентин землянский, джо байден, нафтогаз украины, первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, США, Великобритания, Москва, Владимир Путин, Валентин Землянский, Джо Байден, Нафтогаз Украины, Первый запуск ракеты "Орешник"
"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России

Экс-спикер "Нафтогаза" Землянский: Киев должен начать переговоры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина должна начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским ракетам "Орешник", заявил экс-спикер украинской энергетической компании "Нафтогаз" Валентин Землянский в эфире ток-шоу "Черный лебедь".
"Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров", — сказал он.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
"Они в бункере": на Украине испугались нового удара
Вчера, 10:41
По словам Землянского, после удара России складывается ощущение, будто Украину "взяли в заложники", пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.
Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
"Заткнись, придурок": Зеленского предупредили после слов про удар России
Вчера, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСШАВеликобританияМоскваВладимир ПутинВалентин ЗемлянскийДжо БайденНафтогаз УкраиныПервый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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