https://ria.ru/20241123/kiev-1985340085.html

"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России

"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России - РИА Новости, 23.11.2024

"Взяли в заложники": на Украине забили тревогу из-за удара России

Украина должна начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским ракетам "Орешник", заявил экс-спикер украинской энергетической компании... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:37

2024-11-23T13:37

2024-11-23T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

сша

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Украина должна начать переговорный процесс из-за невозможности противостоять российским ракетам "Орешник", заявил экс-спикер украинской энергетической компании "Нафтогаз" Валентин Землянский в эфире ток-шоу "Черный лебедь"."Если Украина понимает, что мы не в состоянии противостоять такому виду вооружений, должны включаться партнеры. Не ждать, пока дойдем до ядерного уровня. И выходить на переговорный процесс с участием партнеров", — сказал он.По словам Землянского, после удара России складывается ощущение, будто Украину "взяли в заложники", пока Москва, Вашингтон и Лондон выясняют между собой отношения.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985323545.html

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985328480.html

украина

россия

сша

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сша, великобритания, москва, владимир путин, валентин землянский, джо байден, нафтогаз украины, первый запуск ракеты "орешник"