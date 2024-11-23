https://ria.ru/20241123/kiev-1985325651.html

В Киеве взорвались два трансформатора

В Киеве взорвались два трансформатора - РИА Новости, 23.11.2024

В Киеве взорвались два трансформатора

Два трансформатора взорвались в киевском районе Борщаговка в ночь на субботу, сообщил местный телеканал "Киев24". РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:08

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2024-11-23T14:21

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Два трансформатора взорвались в киевском районе Борщаговка в ночь на субботу, сообщил местный телеканал "Киев24". "Ночью на Софиевской Борщаговке взорвались два трансформатора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24". Причины взрывов и последствия не сообщаются.

https://ria.ru/20241122/kiev-1985135875.html

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Ольга Фомченкова

киев, в мире, украина