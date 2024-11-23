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Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом работников военкомата - РИА Новости, 23.11.2024
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00:44 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/khmelnitsk-1985300402.html
Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом работников военкомата
Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом работников военкомата - РИА Новости, 23.11.2024
Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом работников военкомата
В Хмельницкой области на Украине мужчина, после неудачной попытки "откупиться" за нарушение правил военного учета, применил слезоточивый газ против полицейских... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T00:44
2024-11-23T00:44
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Хмельницкой области на Украине мужчина, после неудачной попытки "откупиться" за нарушение правил военного учета, применил слезоточивый газ против полицейских и сотрудников военкомата, сообщает местное издание "Страна.ua". "В городе Полонное Хмельницкой области, во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета, один из граждан пытался откупиться.... Уклонист залил слезоточивым газом патруль ТЦК (военкомата - ред.) и полиции и сбежал после того, как у него не взяли 200 долларов отступных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html
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в мире, хмельницкая область, украина, страна.ua
В мире, Хмельницкая область, Украина, Страна.ua
Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом работников военкомата

Житель Хмельницкой области залил слезоточивым газом патруль ТЦК и полицейских

© Фото : Public DomainХмельницкая область
Хмельницкая область - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Public Domain
Хмельницкая область. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. В Хмельницкой области на Украине мужчина, после неудачной попытки "откупиться" за нарушение правил военного учета, применил слезоточивый газ против полицейских и сотрудников военкомата, сообщает местное издание "Страна.ua".
"В городе Полонное Хмельницкой области, во время составления административных материалов за нарушение правил военного учета, один из граждан пытался откупиться.... Уклонист залил слезоточивым газом патруль ТЦК (военкомата - ред.) и полиции и сбежал после того, как у него не взяли 200 долларов отступных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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