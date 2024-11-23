https://ria.ru/20241123/khimki-1985331136.html

Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам

Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам - РИА Новости, 23.11.2024

Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам

Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта, в торжественной обстановке главные документы вручил глава округа Дмитрий Волошин, сообщает... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T11:50

2024-11-23T11:50

2024-11-23T14:37

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта, в торжественной обстановке главные документы вручил глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Всего паспорта получили 11 ребят."Вручать паспорта — это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым — талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее", — цитирует пресс-служба Волошина.Вместе с главой Химок ребят поздравили также их родители, которые присутствовали на церемонии. Ребята рассказали, что планируют строить свое будущее именно в Химках.Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)