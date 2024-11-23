https://ria.ru/20241123/khimki-1985331136.html
Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам
Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам - РИА Новости, 23.11.2024
Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам
Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта, в торжественной обстановке главные документы вручил глава округа Дмитрий Волошин, сообщает... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T11:50
2024-11-23T11:50
2024-11-23T14:37
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта, в торжественной обстановке главные документы вручил глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Всего паспорта получили 11 ребят."Вручать паспорта — это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым — талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее", — цитирует пресс-служба Волошина.Вместе с главой Химок ребят поздравили также их родители, которые присутствовали на церемонии. Ребята рассказали, что планируют строить свое будущее именно в Химках.Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)
Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам
Дмитрий Волошин вручил первые паспорта юным химчанам
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Юные жители городского округа Химки получили свои первые паспорта, в торжественной обстановке главные документы вручил глава округа Дмитрий Волошин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всего паспорта получили 11 ребят.
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"Вручать паспорта — это уже добрая традиция. Важный и ответственный момент, который должен остаться у ребят в памяти на всю жизнь. Пообщался с каждым — талантливые и энергичные, со своими целями и планами на будущее", — цитирует пресс-служба Волошина.
Вместе с главой Химок ребят поздравили также их родители, которые присутствовали на церемонии. Ребята рассказали, что планируют строить свое будущее именно в Химках.
Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий, для этого нужно обратиться в МФЦ.