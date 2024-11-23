https://ria.ru/20241123/kanye-1985387721.html
Участница "Топ-модели по-американски" обвинила Канье Уэста в насилии
Участница "Топ-модели по-американски" обвинила Канье Уэста в насилии - РИА Новости, 23.11.2024
Участница "Топ-модели по-американски" обвинила Канье Уэста в насилии
Бывшая участница реалити-шоу "Топ-модель по-американски", модель Джэннифер Эн, подала в суд на американского рэпера Канье Уэста, обвиняя его в сексуальном... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:55
2024-11-23T20:55
2024-11-23T20:55
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшая участница реалити-шоу "Топ-модель по-американски", модель Джэннифер Эн, подала в суд на американского рэпера Канье Уэста, обвиняя его в сексуальном насилии и попытке задушить ее, заявил журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ, к которому издание получило доступ. Как отмечает издание со ссылкой на поданный в пятницу в Нью-Йорке судебный иск, рэпер якобы подверг модель "сексуальному удушью" во время съемок клипа In for the Kill британского музыкального дуэта La Roux в 2010 году в отеле Нью-Йорка "Челси". В тот момент модель была одета в нижнее белье и работала второстепенной актрисой в клипе. Согласно изданию, когда Уэст прибыл на съемочную площадку, он указал на нее и произнес: "Дайте мне азиатку". В судебном иске Эн утверждает, что Уэст "возвышался над ней и тяжело дышал", когда впоследствии приказал съемочной группе навести камеру на ее лицо. "На камере ответчик Уэст начал душить истца одной рукой. Затем он обхватил ее шею другой рукой и продолжил душить ее обеими руками. Затем он засунул ей несколько пальцев в горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул ей рот", - цитирует издание иск. Rolling Stone отмечает со ссылкой на показания модели в судебном документе, что Уэст использовал свои пальцы, чтобы имитировать "принудительный оральный секс". Рэпер якобы называл это искусством, а себя - Пикассо. По данным журнала, модель ощутила панику и почувствовала, что ненадолго потеряла сознание, однако никто не останавливал Уэста. Издание подчеркивает, что другим ответчиком по иску была названа компания Universal Music Group. В иске утверждается, что компания организовала запланированное эпизодическое появление Уэста в видео, а позже не смогла провести расследование инцидента или принять меры. "Модель обвинила Уэста в сексуальном насилии и удушье и требует компенсации и штрафных санкций", - добавляет издание. Газета New York Post со ссылкой на судебные документы ранее сообщала, что экс-помощница Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэп-исполнителем Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом Diddy.
https://ria.ru/20241013/nasilie-1977801900.html
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нью-йорк (город), канье уэст, в мире, сша
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Канье Уэст, В мире, США
Участница "Топ-модели по-американски" обвинила Канье Уэста в насилии
Rolling Stone: модель Джэннифер Эн подала в суд на Канье Уэста за насилие
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Бывшая участница реалити-шоу "Топ-модель по-американски", модель Джэннифер Эн, подала в суд на американского рэпера Канье Уэста, обвиняя его в сексуальном насилии и попытке задушить ее, заявил журнал Rolling Stone
со ссылкой на судебный документ, к которому издание получило доступ.
Как отмечает издание со ссылкой на поданный в пятницу в Нью-Йорке
судебный иск, рэпер якобы подверг модель "сексуальному удушью" во время съемок клипа In for the Kill британского музыкального дуэта La Roux в 2010 году в отеле Нью-Йорка "Челси". В тот момент модель была одета в нижнее белье и работала второстепенной актрисой в клипе. Согласно изданию, когда Уэст прибыл на съемочную площадку, он указал на нее и произнес: "Дайте мне азиатку". В судебном иске Эн утверждает, что Уэст "возвышался над ней и тяжело дышал", когда впоследствии приказал съемочной группе навести камеру на ее лицо.
"На камере ответчик Уэст начал душить истца одной рукой. Затем он обхватил ее шею другой рукой и продолжил душить ее обеими руками. Затем он засунул ей несколько пальцев в горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул ей рот", - цитирует издание иск.
Rolling Stone отмечает со ссылкой на показания модели в судебном документе, что Уэст использовал свои пальцы, чтобы имитировать "принудительный оральный секс". Рэпер якобы называл это искусством, а себя - Пикассо. По данным журнала, модель ощутила панику и почувствовала, что ненадолго потеряла сознание, однако никто не останавливал Уэста.
Издание подчеркивает, что другим ответчиком по иску была названа компания Universal Music Group. В иске утверждается, что компания организовала запланированное эпизодическое появление Уэста в видео, а позже не смогла провести расследование инцидента или принять меры.
"Модель обвинила Уэста в сексуальном насилии и удушье и требует компенсации и штрафных санкций", - добавляет издание.
Газета New York Post со ссылкой на судебные документы ранее сообщала, что экс-помощница Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэп-исполнителем Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом Diddy.