Участница "Топ-модели по-американски" обвинила Канье Уэста в насилии

Участница "Топ-модели по-американски" обвинила Канье Уэста в насилии

Бывшая участница реалити-шоу "Топ-модель по-американски", модель Джэннифер Эн, подала в суд на американского рэпера Канье Уэста, обвиняя его в сексуальном...

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Бывшая участница реалити-шоу "Топ-модель по-американски", модель Джэннифер Эн, подала в суд на американского рэпера Канье Уэста, обвиняя его в сексуальном насилии и попытке задушить ее, заявил журнал Rolling Stone со ссылкой на судебный документ, к которому издание получило доступ. Как отмечает издание со ссылкой на поданный в пятницу в Нью-Йорке судебный иск, рэпер якобы подверг модель "сексуальному удушью" во время съемок клипа In for the Kill британского музыкального дуэта La Roux в 2010 году в отеле Нью-Йорка "Челси". В тот момент модель была одета в нижнее белье и работала второстепенной актрисой в клипе. Согласно изданию, когда Уэст прибыл на съемочную площадку, он указал на нее и произнес: "Дайте мне азиатку". В судебном иске Эн утверждает, что Уэст "возвышался над ней и тяжело дышал", когда впоследствии приказал съемочной группе навести камеру на ее лицо. "На камере ответчик Уэст начал душить истца одной рукой. Затем он обхватил ее шею другой рукой и продолжил душить ее обеими руками. Затем он засунул ей несколько пальцев в горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул ей рот", - цитирует издание иск. Rolling Stone отмечает со ссылкой на показания модели в судебном документе, что Уэст использовал свои пальцы, чтобы имитировать "принудительный оральный секс". Рэпер якобы называл это искусством, а себя - Пикассо. По данным журнала, модель ощутила панику и почувствовала, что ненадолго потеряла сознание, однако никто не останавливал Уэста. Издание подчеркивает, что другим ответчиком по иску была названа компания Universal Music Group. В иске утверждается, что компания организовала запланированное эпизодическое появление Уэста в видео, а позже не смогла провести расследование инцидента или принять меры. "Модель обвинила Уэста в сексуальном насилии и удушье и требует компенсации и штрафных санкций", - добавляет издание. Газета New York Post со ссылкой на судебные документы ранее сообщала, что экс-помощница Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэп-исполнителем Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом Diddy.

