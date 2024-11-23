https://ria.ru/20241123/izrail-1985390541.html

Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник

Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 23.11.2024

Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник

Израиль атаковал погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, контрольно-пропускной пункт прекратил из-за этого работу, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T21:16

2024-11-23T21:16

2024-11-23T21:21

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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ДАМАСК, 23 ноя - РИА Новости. Израиль атаковал погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, контрольно-пропускной пункт прекратил из-за этого работу, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник."Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя", - заявил источник.Источник добавил, что обстрел был слышен в городе Аль-Кусейр, расположенном около границы Сирии с Ливаном.

https://ria.ru/20241123/khamas-1985349596.html

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в мире, израиль, сирия, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)