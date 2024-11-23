https://ria.ru/20241123/izrail-1985390541.html
Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник
Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник - РИА Новости, 23.11.2024
Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник
Израиль атаковал погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, контрольно-пропускной пункт прекратил из-за этого работу, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T21:16
2024-11-23T21:16
2024-11-23T21:21
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
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ДАМАСК, 23 ноя - РИА Новости. Израиль атаковал погранпереход Джусия на границе Сирии и Ливана, контрольно-пропускной пункт прекратил из-за этого работу, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник."Израиль обстрелял несколькими управляемыми ракетами погранпереход Джусия в районе Аль-Кусейр в провинции Хомс, в результате тот вышел из строя", - заявил источник.Источник добавил, что обстрел был слышен в городе Аль-Кусейр, расположенном около границы Сирии с Ливаном.
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в мире, израиль, сирия, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль атаковал погранпереход на границе Сирии и Ливана, сообщил источник
ЦАХАЛ атаковала погранпереход на границе Сирии и Ливана, КПП прекратил работу