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В Израиле заявили о 80 выпущенных за сутки снарядах из Ливана
В Израиле заявили о 80 выпущенных за сутки снарядах из Ливана - РИА Новости, 23.11.2024
В Израиле заявили о 80 выпущенных за сутки снарядах из Ливана
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 80 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T01:29
2024-11-23T01:29
2024-11-23T01:29
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" в пятницу выпустило около 80 снарядов по территории Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Около 80 снарядов, запущенных террористической организацией "Хезболлах", пересекли границу Ливана и Израиля в пятницу", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241113/khezbolla-1983624916.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Израиле заявили о 80 выпущенных за сутки снарядах из Ливана
Движение "Хезболла" за сутки выпустило 80 снарядов по Израилю