https://ria.ru/20241123/iskander-1985367844.html

Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео

Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео - РИА Новости, 23.11.2024

Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Искандером" удара по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:55

2024-11-23T17:55

2024-11-23T22:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

миг-29

днепр (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985348479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_615101dde3bca9a12a5f1fa2a92be494.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Искандером" удара по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр.На видео показан момент уничтожения украинского истребителя.В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985350351.html

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр. 2024-11-23T17:55 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, миг-29, днепр (город)