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Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 23.11.2024 (обновлено: 22:33 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/iskander-1985367844.html
Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео
Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео - РИА Новости, 23.11.2024
Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео
Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Искандером" удара по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:55
2024-11-23T22:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
миг-29
днепр (город)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Искандером" удара по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр.На видео показан момент уничтожения украинского истребителя.В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985361204.html
https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985350351.html
днепр (город)
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Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр
Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр.
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вооруженные силы украины, миг-29, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Днепр (город)
Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео

Минобороны показало удар "Искандера" по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения "Искандером" удара по МиГ-29 ВСУ на аэродроме Днепр.
На видео показан момент уничтожения украинского истребителя.
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В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.
Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели создают ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМиГ-29Днепр (город)
 
 
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