https://ria.ru/20241123/iran-1985365429.html

Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани

Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани - РИА Новости, 23.11.2024

Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ)... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T17:36

2024-11-23T17:36

2024-11-23T17:41

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аббас аракчи

казанский (приволжский) федеральный университет

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ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны и позднее освобождены российскими правоохранительными органами после конфликта, возникшего в университетском визовом центре, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Посол подтвердил, что "иранские студенты, (которые - ред.) были арестованы, в настоящее время они освобождены, состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка". "Господин... Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12.30 ночи", - говорится в русскоязычном посте, опубликованном на странице Джалали в соцсети Х. Ранее ряд иранских СМИ сообщил, что МИД Ирана направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с якобы имевшим место применением силы сотрудниками российских правоохранительных органов в отношении иранских студентов. По данным этих СМИ, в минувшую пятницу наряд полиции был вызван в визовый центр КФУ для урегулирования конфликта, возникшего между иностранными студентами.

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