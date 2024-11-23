https://ria.ru/20241123/iran-1985365429.html
Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани
Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани - РИА Новости, 23.11.2024
Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ)... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:36
2024-11-23T17:36
2024-11-23T17:41
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ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны и позднее освобождены российскими правоохранительными органами после конфликта, возникшего в университетском визовом центре, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Посол подтвердил, что "иранские студенты, (которые - ред.) были арестованы, в настоящее время они освобождены, состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка". "Господин... Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12.30 ночи", - говорится в русскоязычном посте, опубликованном на странице Джалали в соцсети Х. Ранее ряд иранских СМИ сообщил, что МИД Ирана направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с якобы имевшим место применением силы сотрудниками российских правоохранительных органов в отношении иранских студентов. По данным этих СМИ, в минувшую пятницу наряд полиции был вызван в визовый центр КФУ для урегулирования конфликта, возникшего между иностранными студентами.
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в мире, иран, москва, казем джалали, аббас аракчи, казанский (приволжский) федеральный университет
В мире, Иран, Москва, Казем Джалали, Аббас Аракчи, Казанский (Приволжский) федеральный университет
Глава МИД Ирана взял на контроль инцидент со студентами в Казани
Посол Ирана: министр Аракчи взял под личный контроль инцидент со студентами КФУ
ТЕГЕРАН, 23 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи взял под личный контроль инцидент, в ходе которого два иранских студента Казанского федерального университета (КФУ) были задержаны и позднее освобождены российскими правоохранительными органами после конфликта, возникшего в университетском визовом центре, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Посол подтвердил, что "иранские студенты, (которые - ред.) были арестованы, в настоящее время они освобождены, состояние студентов удовлетворительное за исключением небольшого синяка".
"Господин... Арагчи также держит ситуацию с иранскими студентами на постоянном контроле. В последний раз он отслеживал данную ситуацию в ходе телефонного разговора со мной в 12.30 ночи", - говорится в русскоязычном посте, опубликованном на странице Джалали в соцсети Х.
Ранее ряд иранских СМИ сообщил, что МИД Ирана направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с якобы имевшим место применением силы сотрудниками российских правоохранительных органов в отношении иранских студентов. По данным этих СМИ, в минувшую пятницу наряд полиции был вызван в визовый центр КФУ для урегулирования конфликта, возникшего между иностранными студентами.