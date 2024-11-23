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Гуф покинул VK Stadium после концерта - РИА Новости, 23.11.2024
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Шоубиз
 
00:51 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/guf-1985300720.html
Гуф покинул VK Stadium после концерта
Гуф покинул VK Stadium после концерта - РИА Новости, 23.11.2024
Гуф покинул VK Stadium после концерта
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) уехал со своей девушкой из концертного зала VK Stadium после своего сольного концерта на личном Mercedes-Maybach, его проводили... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T00:51
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) уехал со своей девушкой из концертного зала VK Stadium после своего сольного концерта на личном Mercedes-Maybach, его проводили поклонники, интересуясь здоровьем артиста, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу Гуф дал большой сольный концерт в Москве с электронным браслетом на ноге. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке для поклонников. "Ты красавчик, Леха! Леха, как здоровье?" - выкрикивали фанаты Гуфа. Полиция и скорая помощь артиста не сопровождали, когда он покидал VK Stadium. После концерта Гуф должен вернуться на реабилитацию. Среди гостей, выступивших на концерте, были друзья-артисты Гуфа: Murovei, Rigos, Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT. Гуф исполнил свои главные хиты такие, как "Ice Baby", "Вживую", "Ураган", "Моя игра" и другие. В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими. Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
https://ria.ru/20241108/braslet-1982607729.html
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mercedes, москва, апрелевка, россия
Шоубиз, Mercedes, Москва, Апрелевка, Россия
Гуф покинул VK Stadium после концерта

Гуф со своей девушкой покинул VK Stadium после своего сольного концерта

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов
Рэпер Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) уехал со своей девушкой из концертного зала VK Stadium после своего сольного концерта на личном Mercedes-Maybach, его проводили поклонники, интересуясь здоровьем артиста, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу Гуф дал большой сольный концерт в Москве с электронным браслетом на ноге. Артиста отпустили из реабилитационной клиники для выступления на столичной площадке для поклонников.
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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"Ты красавчик, Леха! Леха, как здоровье?" - выкрикивали фанаты Гуфа.
Полиция и скорая помощь артиста не сопровождали, когда он покидал VK Stadium. После концерта Гуф должен вернуться на реабилитацию.
Среди гостей, выступивших на концерте, были друзья-артисты Гуфа: Murovei, Rigos, Мари Краймбрери, OG BUDA, ICEGERGERT. Гуф исполнил свои главные хиты такие, как "Ice Baby", "Вживую", "Ураган", "Моя игра" и другие.
В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определенных действий по делу о грабеже. Как ранее рассказывал РИА Новости его адвокат, рэперу запрещено посещать место происшествия и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже (по статье 161 УК РФ) стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, где его пытался снять на телефон брат администратора. На просьбы удалить запись, тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
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