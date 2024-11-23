https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301656.html

В ГД предложили организовать встречи школьников с многодетными родителями

В ГД предложили организовать встречи школьников с многодетными родителями - РИА Новости, 23.11.2024

В ГД предложили организовать встречи школьников с многодетными родителями

Депутат Госдумы Юлия Оглоблина ("Единая Россия") направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением включить в курс "Разговоры о важном" РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T01:11

2024-11-23T01:11

2024-11-23T01:11

госдума рф

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Юлия Оглоблина ("Единая Россия") направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением включить в курс "Разговоры о важном" тему "Многонациональная Россия - многодетная семья", в рамках которой устраивать встречи школьников с многодетными родителями своих же одноклассников, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность при формировании курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном" на очередной и последующие учебные годы включить в него тему "Многонациональная Россия - многодетная семья", для обсуждения которой приглашать на встречи с обучающимися многодетных родителей и членов их семей, дети которых обучаются в данных образовательных организациях", - говорится в обращении. Как рассказала РИА Новости Оглоблина, такое предложение родители ей высказали на встрече в Мордовии, отметив, что школьникам на таких встречах будет интереснее общаться с людьми, которые им хорошо знакомы. "Я сама выросла в большой семье и знаю не понаслышке, что много детей - это и огромная ответственность, много сложностей, но и много счастья, теплоты и любви. Мне очень импонирует предложение моей землячки. Искренне убеждена, что детей надо воспитывать только своим личным примером и на семейных традициях", - подчеркнула депутат Госдумы.

https://ria.ru/20241122/gosduma-1985172260.html

https://ria.ru/20241121/gosduma-1984993125.html

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госдума рф, сергей кравцов, общество