https://ria.ru/20241123/germaniya-1985374710.html

Украинский конфликт перестал быть региональным, признали в Германии

Украинский конфликт перестал быть региональным, признали в Германии - РИА Новости, 23.11.2024

Украинский конфликт перестал быть региональным, признали в Германии

Вооружённый конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, признал министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T18:33

2024-11-23T18:33

2024-11-23T18:33

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вооружённый конфликт на Украине уже давно перестал быть региональным, признал министр обороны Германии Борис Писториус. Конфликт на Украине уже "давно перестал быть региональной войной", заявил Писториус на мероприятии Фонда Фридриха Эберта в Арнсберге. Его слова приводит информационное агентство DPA.По его словам, Россия якобы уже давно "перевела экономику на военные рельсы" и теперь за три месяца производит столько же боеприпасов, сколько все страны ЕС за год. Соответственно, по мнению Писториуса, Германии необходимо больше инвестировать в свою боеспособность. Во вторник, 19 ноября, Писториус, комментируя телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, заявил, что подходящий момент для переговоров о мире на Украине еще не наступил. В четверг президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241123/turtsiya-1985358238.html

https://ria.ru/20241120/ukraina-1984699748.html

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в мире, россия, украина, германия, борис писториус, владимир путин, олаф шольц, евросоюз, нато