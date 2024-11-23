https://ria.ru/20241123/filippiny-1985350534.html

Вице-президент Филиппин рассказала, что будет в случае ее убийства

Вице-президент Филиппин рассказала, что будет в случае ее убийства - РИА Новости, 23.11.2024

Вице-президент Филиппин рассказала, что будет в случае ее убийства

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте сообщила, что наняла киллера, чтобы убить действующего президента страны Фердинанда Маркоса-младшего и его жену в случае... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:24

2024-11-23T15:24

2024-11-23T15:24

в мире

филиппины

фердинанд маркос

родриго дутерте

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вице-президент Филиппин Сара Дутерте сообщила, что наняла киллера, чтобы убить действующего президента страны Фердинанда Маркоса-младшего и его жену в случае убийства политика, на угрозы в адрес главы государства отреагировали профильные ведомства, сообщает в субботу местный телеканал GMA. Накануне вице-президент Сара Дутерте пригрозила убийством президента Фердинанда Маркоса-младшего и его жены после того, как главу ее аппарата Зулейку Лопес задержали по делу о предполагаемом неправомерном использовании бюджета. По словам Дутерте, она уже наняла и проинструктировала киллера, который согласился выполнить задание, если сама политик будет убита. В управлении по связям с общественностью офиса президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего отметили, что "любая угроза жизни президента должна восприниматься серьезно, тем более эта была публично высказана в ясных и определенных выражениях". "Действуя на основании четкого и недвусмысленного заявления вице-президента о том, что она наняла киллера, чтобы убить президента, если предполагаемый заговор против нее удастся, исполнительный секретарь сообщил об активной угрозе службе безопасности президента для немедленного принятия надлежащих мер", - добавили в пресс-службе главы государства. В свою очередь, служба безопасности президента заявила об усилении мер безопасности, заявив о тесной координации действий с правоохранительными органами для "обнаружения, сдерживания и защиты от любых угроз в адрес президента". Также национальная полиция Филиппин начала расследование угроз в адрес Маркоса-младшего. "Безопасность президента является вопросом национальной важности, и любая прямая или косвенная угроза его жизни должна быть устранена с наивысшей степенью срочности", - заявили в филиппинской полиции. Политика Филиппин очень тесно связана с семейными кланами государственных деятелей и отношениями между ними. Вице-президент Сара Дутерте является дочерью бывшего главы государства Родриго Дутерте, который занимал должность президента с 2016 по 2022 год. Сейчас он находится под следствием по делу о кампании по борьбе с наркотиками. В свою очередь, действующий президент Фердинанд Маркос-младший является сыном бывшего диктатора Фердинанда Маркоса-старшего.

https://ria.ru/20241022/filippiny-1979420032.html

https://ria.ru/20240925/filippiny-1974641899.html

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в мире, филиппины, фердинанд маркос, родриго дутерте