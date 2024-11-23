https://ria.ru/20241123/filial-1985357240.html

Полпред УрФО высоко оценил оснащенность филиала "Воина" в Тюмени

Полпред УрФО высоко оценил оснащенность филиала "Воина" в Тюмени - РИА Новости, 23.11.2024

Полпред УрФО высоко оценил оснащенность филиала "Воина" в Тюмени

Оснащение филиала центра "Воин" в Тюмени позволяет инструкторам качественно вести работу по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи и формирует... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:09

2024-11-23T16:09

2024-11-23T16:09

тюменская область

россия

артем жога

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Оснащение филиала центра "Воин" в Тюмени позволяет инструкторам качественно вести работу по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи и формирует у них навыки и знания, которые им пригодятся в дальнейшей жизни и профессиональном становлении, сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога после осмотра имущественного комплекса филиала центра. "Впечатления и оценка — 100 баллов. Центр организован очень хорошо… На этой территории можно обучить в принципе… боевой службе любое подразделение, потому что созданы все условия. Здесь есть мотоциклы, квадроциклы — можно отточить азы вождения... Ребята, которые здесь проходят обучение, получают удостоверение оператора БПЛА… Эти навыки можно… реализовывать в гражданской жизни", — отметил Жога, подчеркнув важность занятий по тактической медицине. Губернатор Александр Моор поблагодарил полпреда за экспертную оценку работы и сообщил, что у региона большой опыт в допризывной подготовке молодежи и ее военно-патриотическом воспитании. Также он отметил большую заслугу инструкторов местного "Воина" в том, что филиал успешно развивается и является одним из опорных филиалов Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, а также площадкой для подготовки инструкторов для работы в других регионах России. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Свою работу он начал 1 декабря 2022 года, в мае 2023 года филиалы были открыты в 12 регионах России, на данный момент их 21. Центр занимается патриотическим воспитанием школьников и студентов и их военно-спортивной подготовкой, а также проведением практических учебно-тренировочных сборов и военно-спортивных игр и соревнований. В начале августа 2024 года президент РФ поручил правительству привлечь участников специальной военной операции к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра "Воин" во всех регионах страны.

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россия, артем жога, тюмень