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В Сербии открылся кинофестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" - РИА Новости, 23.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:50 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/festival-1985300547.html
В Сербии открылся кинофестиваль "RT.ДОК: Время наших героев"
В Сербии открылся кинофестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" - РИА Новости, 23.11.2024
В Сербии открылся кинофестиваль "RT.ДОК: Время наших героев"
Международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" начал работу в Сербии в кинодеревне Дрвенград с участием сербского режиссера Эмира... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T00:50
2024-11-23T00:50
культура
сербия
россия
италия
эмир кустурица
маргарита симоньян
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 23 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" начал работу в Сербии в кинодеревне Дрвенград с участием сербского режиссера Эмира Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова и Ольги Кирий, представителей посольства РФ и Россотрудничества, сербских политиков и журналистов. "Я рада приветствовать участников нашего очередного, потрясающего фестиваля. Спасибо большое всем, кто приходит, спасибо всем, кто работает, в первую очередь спасибо, конечно, авторам фильмов, которые, рискуя жизнью на фронте, снимают это замечательное документальное кино, для того чтобы люди во всем мире могли увидеть правду", - сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в видеообращении. По ее словам, гости фестиваля смогут насладиться правдой, стать ближе друг к другу и тем самым приблизить победу и торжество правды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь подчеркнула глубокие исторические связи, духовную близость между народами России и Сербии, а также отметила традиции поддержки и взаимопомощи между странами. "В следующем году будем вместе отмечать знаковую для наших народов дату – 80-летие Великой Победы. Мы ощущаем братскую поддержку друг друга. Мы ощущаем ее всегда, и сегодня, конечно, тоже. И в этом смысле неслучайно, что нынешний фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" пройдет в Сербии. Мы знаем, что вы нас всегда понимаете и чувствуете, искренне сопереживаете. Мы неизменно ощущаем поддержку братского народа, глубоко ценим ее", - сказала она в связи с открытием фестиваля. "То, что сейчас происходит, мне кажется, это событие мирового масштаба. Это очень круто. Мы даже это не осознаем на самом деле до конца. Но то, что это происходит сейчас, это просто потрясение, и оно вызовет потрясение", - прокомментировала открытие фестиваля корреспондент Ольга Кирий. Фестиваль проходит 22-24 ноября в построенной Кустурицей кинодеревне Дрвенград в горах на западе Сербии. В программе - документальные фильмы о специальной военной операции, причем зрители могут пообщаться с авторами и героями лент. Программа насчитывает более 70 фильмов российских и иностранных авторов, в том числе документалистов из Италии, Франции и США. Показы фильмов фестиваля уже состоялись в 18 странах.
https://ria.ru/20241122/lyubimova-1985294368.html
https://ria.ru/20241106/festival-1982157139.html
https://rsport.ria.ru/20241029/kinofestival-1980796476.html
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сербия, россия, италия, эмир кустурица, маргарита симоньян, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Культура, Сербия, Россия, Италия, Эмир Кустурица, Маргарита Симоньян, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Сербии открылся кинофестиваль "RT.ДОК: Время наших героев"

Фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" открылся в Сербии

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ДРВЕНГРАД (Сербия), 23 ноя - РИА Новости. Международный фестиваль документальных фильмов "RT.ДОК: Время наших героев" начал работу в Сербии в кинодеревне Дрвенград с участием сербского режиссера Эмира Кустурицы, российских военкоров Александра Сладкова и Ольги Кирий, представителей посольства РФ и Россотрудничества, сербских политиков и журналистов.
"Я рада приветствовать участников нашего очередного, потрясающего фестиваля. Спасибо большое всем, кто приходит, спасибо всем, кто работает, в первую очередь спасибо, конечно, авторам фильмов, которые, рискуя жизнью на фронте, снимают это замечательное документальное кино, для того чтобы люди во всем мире могли увидеть правду", - сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в видеообращении.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Любимова приветствовала открытие фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
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По ее словам, гости фестиваля смогут насладиться правдой, стать ближе друг к другу и тем самым приблизить победу и торжество правды.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь подчеркнула глубокие исторические связи, духовную близость между народами России и Сербии, а также отметила традиции поддержки и взаимопомощи между странами.
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"В следующем году будем вместе отмечать знаковую для наших народов дату – 80-летие Великой Победы. Мы ощущаем братскую поддержку друг друга. Мы ощущаем ее всегда, и сегодня, конечно, тоже. И в этом смысле неслучайно, что нынешний фестиваль "RT.ДОК: Время наших героев" пройдет в Сербии. Мы знаем, что вы нас всегда понимаете и чувствуете, искренне сопереживаете. Мы неизменно ощущаем поддержку братского народа, глубоко ценим ее", - сказала она в связи с открытием фестиваля.
"То, что сейчас происходит, мне кажется, это событие мирового масштаба. Это очень круто. Мы даже это не осознаем на самом деле до конца. Но то, что это происходит сейчас, это просто потрясение, и оно вызовет потрясение", - прокомментировала открытие фестиваля корреспондент Ольга Кирий.
Фестиваль проходит 22-24 ноября в построенной Кустурицей кинодеревне Дрвенград в горах на западе Сербии. В программе - документальные фильмы о специальной военной операции, причем зрители могут пообщаться с авторами и героями лент. Программа насчитывает более 70 фильмов российских и иностранных авторов, в том числе документалистов из Италии, Франции и США. Показы фильмов фестиваля уже состоялись в 18 странах.
Зрительный зал кинотеатра Художественный на Арбатской площади в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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КультураСербияРоссияИталияЭмир КустурицаМаргарита СимоньянФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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