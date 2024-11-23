Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе
Bloomberg: Европа столкнулась с новым кризисом из-за санкций против Газпромбанка
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка, сообщило агентство Bloomberg.
"Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе <…> Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены", — говорится в публикации.
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Агентство отмечает, что этом году цены на газ уже выросли на 45 процентов на фоне эскалации конфликта на Украине. Причем запасы топлива быстро сокращаются, так как вырос спрос из-за похолодания.
Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США на этой неделе против Газпромбанка, из-за чего повышается риск прекращения импорта российского СПГ еще до истечения договора о транзите газа через Украину.
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Нынешние цены на газ отражают возможную потерю части оставшихся дешевых путей поставок из России, холодную зиму и задержки дополнительных поставок СПГ из США, говорится в статье.
Следующим летом, когда газ подешевеет достаточно для заполнения хранилищ, цены могут оказаться выше, чем следующей зимой, полагает Bloomberg. И чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет пополнять их в дальнейшем, предупреждает агентство.
На этой неделе США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не намерены. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита, но Украина остается ненадежным транзитером, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
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