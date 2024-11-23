https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html

Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе

Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе - РИА Новости, 23.11.2024

Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе

Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T13:12

2024-11-23T13:12

2024-11-23T15:04

экономика

европа

россия

сша

александр новак

дмитрий песков

газпромбанк

московская биржа

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка, сообщило агентство Bloomberg. "Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе <…> Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены", — говорится в публикации. Агентство отмечает, что этом году цены на газ уже выросли на 45 процентов на фоне эскалации конфликта на Украине. Причем запасы топлива быстро сокращаются, так как вырос спрос из-за похолодания. Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США на этой неделе против Газпромбанка, из-за чего повышается риск прекращения импорта российского СПГ еще до истечения договора о транзите газа через Украину. Нынешние цены на газ отражают возможную потерю части оставшихся дешевых путей поставок из России, холодную зиму и задержки дополнительных поставок СПГ из США, говорится в статье. Следующим летом, когда газ подешевеет достаточно для заполнения хранилищ, цены могут оказаться выше, чем следующей зимой, полагает Bloomberg. И чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет пополнять их в дальнейшем, предупреждает агентство.На этой неделе США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не намерены. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита, но Украина остается ненадежным транзитером, заявил российский вице-премьер Александр Новак.

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https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20241024/spg-1979806530.html

https://ria.ru/20240928/benzokolonka-1975204099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, сша, александр новак, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии, реакция на санкции