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Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе - РИА Новости, 23.11.2024
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13:12 23.11.2024 (обновлено: 15:04 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/evropa-1985338362.html
Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе
Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе - РИА Новости, 23.11.2024
Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T13:12
2024-11-23T15:04
экономика
европа
россия
сша
александр новак
дмитрий песков
газпромбанк
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка, сообщило агентство Bloomberg. "Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе &lt;…&gt; Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены", — говорится в публикации. Агентство отмечает, что этом году цены на газ уже выросли на 45 процентов на фоне эскалации конфликта на Украине. Причем запасы топлива быстро сокращаются, так как вырос спрос из-за похолодания. Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США на этой неделе против Газпромбанка, из-за чего повышается риск прекращения импорта российского СПГ еще до истечения договора о транзите газа через Украину. Нынешние цены на газ отражают возможную потерю части оставшихся дешевых путей поставок из России, холодную зиму и задержки дополнительных поставок СПГ из США, говорится в статье. Следующим летом, когда газ подешевеет достаточно для заполнения хранилищ, цены могут оказаться выше, чем следующей зимой, полагает Bloomberg. И чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет пополнять их в дальнейшем, предупреждает агентство.На этой неделе США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных "дочек". Именно через этот банк организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не намерены. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита, но Украина остается ненадежным транзитером, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
https://ria.ru/20241018/gaz-1978608210.html
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, европа, россия, сша, александр новак, дмитрий песков, газпромбанк, московская биржа, газпром, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Европа, Россия, США, Александр Новак, Дмитрий Песков, Газпромбанк, Московская биржа, Газпром, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Bloomberg пишет о новом энергетическом кризисе в Европе

Bloomberg: Европа столкнулась с новым кризисом из-за санкций против Газпромбанка

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок из России после американских санкций против Газпромбанка, сообщило агентство Bloomberg.
"Быстро истощающиеся запасы газа и надвигающееся сокращение поставок из Москвы создают предпосылки нового энергетического кризиса в Европе <…> Ситуация вот-вот ухудшится из-за поставок газа, которые помогли пополнить запасы в 2024 году и которые, вероятно, будут недоступны в следующем году, что усилит давление на цены", — говорится в публикации.
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Одним из факторов, которые могут привести к газовому кризису, Bloomberg называет санкции, введенные США на этой неделе против Газпромбанка, из-за чего повышается риск прекращения импорта российского СПГ еще до истечения договора о транзите газа через Украину.
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Следующим летом, когда газ подешевеет достаточно для заполнения хранилищ, цены могут оказаться выше, чем следующей зимой, полагает Bloomberg. И чем ниже будут запасы этой зимой, тем сложнее будет пополнять их в дальнейшем, предупреждает агентство.
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Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставлять газ в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце этого года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не намерены. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита, но Украина остается ненадежным транзитером, заявил российский вице-премьер Александр Новак.
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