https://ria.ru/20241123/eksport-1985396717.html
Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год
Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год - РИА Новости, 23.11.2024
Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год
Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T22:54
2024-11-23T22:54
2024-11-23T23:30
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные Таможенной службы Финляндии."Согласно статистике ведомства, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро. В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро", — говорится в публикации. Как заявил руководитель отдела статистики финской таможенной службы Олли-Пекка Пенттиля, алюминий поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским путем или через Прибалтийские страны.Генеральный директор компании Turvanasta Микко Салакари заявил, что его компания не сможет существовать, если откажется от бизнеса с восточным соседом. "Если бы мы хотели помешать поставкам производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказов от наших клиентов. (Тогда. — Прим. ред.) мы закрыли бы нашу фабрику и вышли из бизнеса", — пояснил он. По данным Yle, в 2024 году в Финляндии насчитывается 45 компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, и 15 предприятий, занимающихся импортом из нее.
https://ria.ru/20241123/eksport-1985308293.html
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экономика, россия, финляндия, в мире
Экономика, Россия, Финляндия, В мире
Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год
Yle: экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился, превысив 22 млн евро
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год и превысил 22 миллиона евро, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные Таможенной службы Финляндии.
"Согласно статистике ведомства, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро. В январе-сентябре 2023 года экспорт алюминия из Финляндии в Россию составил 11,3 миллиона евро", — говорится в публикации.
Как заявил руководитель отдела статистики финской таможенной службы Олли-Пекка Пенттиля, алюминий поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским путем или через Прибалтийские страны.
Генеральный директор компании Turvanasta Микко Салакари заявил, что его компания не сможет существовать, если откажется от бизнеса с восточным соседом.
"Если бы мы хотели помешать поставкам производимой нами продукции в Россию, мы бы вообще не смогли получать заказов от наших клиентов. (Тогда. — Прим. ред.) мы закрыли бы нашу фабрику и вышли из бизнеса", — пояснил он.
По данным Yle, в 2024 году в Финляндии насчитывается 45 компаний, экспортирующих свою продукцию в Россию, и 15 предприятий, занимающихся импортом из нее.