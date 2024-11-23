https://ria.ru/20241123/eksport-1985308293.html

Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро

Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро - РИА Новости, 23.11.2024

Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро

Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:16

2024-11-23T06:16

2024-11-23T06:16

россия

евросоюз

евростат

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в сентябре страны ЕС увеличили ввоз российских товаров почти на пятую часть - до 3,1 миллиарда евро. Одновременно объединение поставило в Россию собственной продукции на 2,6 миллиарда евро, что на 5% больше показателя месяцем ранее. В результате двусторонний товарооборот увеличился до 5,7 миллиарда евро против 5,1 миллиарда месяцем ранее. Несмотря на рост торговли ее уровень все еще находится вблизи показателей 1999 года. Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% - до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский - на 17%, до 24,3 миллиарда.

https://ria.ru/20241113/torgovlya-1983620643.html

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россия, евросоюз, евростат, экономика