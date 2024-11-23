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Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро - РИА Новости, 23.11.2024
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06:16 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/eksport-1985308293.html
Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро
Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро - РИА Новости, 23.11.2024
Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро
Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:16
2024-11-23T06:16
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евросоюз
евростат
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в сентябре страны ЕС увеличили ввоз российских товаров почти на пятую часть - до 3,1 миллиарда евро. Одновременно объединение поставило в Россию собственной продукции на 2,6 миллиарда евро, что на 5% больше показателя месяцем ранее. В результате двусторонний товарооборот увеличился до 5,7 миллиарда евро против 5,1 миллиарда месяцем ранее. Несмотря на рост торговли ее уровень все еще находится вблизи показателей 1999 года. Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% - до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский - на 17%, до 24,3 миллиарда.
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россия, евросоюз, евростат, экономика
Россия, Евросоюз, Евростат, Экономика
Экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро

В сентябре экспорт России в ЕС впервые за полгода превысил три миллиарда евро

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПогрузка контейнера в контейнерном терминале
Погрузка контейнера в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре впервые за полгода поставила в Евросоюз товаров более чем на три миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в сентябре страны ЕС увеличили ввоз российских товаров почти на пятую часть - до 3,1 миллиарда евро. Одновременно объединение поставило в Россию собственной продукции на 2,6 миллиарда евро, что на 5% больше показателя месяцем ранее.
В результате двусторонний товарооборот увеличился до 5,7 миллиарда евро против 5,1 миллиарда месяцем ранее. Несмотря на рост торговли ее уровень все еще находится вблизи показателей 1999 года.
Россия и Евросоюз за девять месяцев текущего года сократили торговлю на 27% - до 50,7 миллиардов евро. При этом российский экспорт уменьшился на 34% и стал составлять 26,4 миллиарда евро, а европейский - на 17%, до 24,3 миллиарда.
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