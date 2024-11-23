https://ria.ru/20241123/dtp-1985393245.html

В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека

В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека - РИА Новости, 23.11.2024

В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека

Три человека, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения легковой машины с прицепом грузовика в Калмыкии, еще два ребенка госпитализированы,... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T22:04

2024-11-23T22:04

2024-11-23T22:04

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дтп

республика калмыкия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Три человека, в том числе два ребенка, погибли в результате столкновения легковой машины с прицепом грузовика в Калмыкии, еще два ребенка госпитализированы, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В Калмыкии сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На ФАД Р-22 "Каспий", в районе поселка Кегульта, легковушка столкнулась с прицепом грузовика. Огнеборцы МЧС России деблокировали семилетнего мальчика и 13-летнюю девочку. Они госпитализированы. На месте работают психологи МЧС России. К сожалению, погибли 43-летний водитель, девочка 12 лет и мальчик", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте работали пять специалистов и одна единица техники.

https://ria.ru/20240718/avariya-1960592866.html

россия

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дтп, республика калмыкия