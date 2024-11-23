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После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело - РИА Новости, 23.11.2024
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17:58 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/dtp-1985368783.html
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело - РИА Новости, 23.11.2024
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту опрокидывания микроавтобуса, в результате чего... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:58
2024-11-23T17:58
происшествия
россия
буйнакский район
следственный комитет россии (ск рф)
дтп
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту опрокидывания микроавтобуса, в результате чего пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что в субботу вблизи села Чиркей Буйнакского района опрокинулась пассажирская "Газель". По данным минздрава региона, пострадали 10 человек, их госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным следствия, на автодороге Буйнакск - Кизилюрт водитель "Газели" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал на обочину и опрокинулся на бок. Пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
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РИА Новости
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96
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Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане. Кадры МЧС России
Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане, пострадали 8 человек, сообщает ГУ МЧС региона.
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происшествия, россия, буйнакский район, следственный комитет россии (ск рф), дтп, видео
Происшествия, Россия, Буйнакский район, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело
МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту опрокидывания микроавтобуса, в результате чего пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
2024-11-23T17:58
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После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело

СК завел дело после ДТП с "Газелью" в Дагестане с десятью пострадавшими

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramМесто ДТП, где произошло опрокидывание микроавтобуса в Буйнакском районе Дагестана
Место ДТП, где произошло опрокидывание микроавтобуса в Буйнакском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/Telegram
Место ДТП, где произошло опрокидывание микроавтобуса в Буйнакском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту опрокидывания микроавтобуса, в результате чего пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что в субботу вблизи села Чиркей Буйнакского района опрокинулась пассажирская "Газель". По данным минздрава региона, пострадали 10 человек, их госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, на автодороге Буйнакск - Кизилюрт водитель "Газели" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал на обочину и опрокинулся на бок. Пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
 
ПроисшествияРоссияБуйнакский районСледственный комитет России (СК РФ)ДТП
 
 
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