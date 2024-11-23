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После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело - РИА Новости, 23.11.2024
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту опрокидывания микроавтобуса, в результате чего... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T17:58
2024-11-23T17:58
2024-11-23T17:58
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МАХАЧКАЛА, 23 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане по факту опрокидывания микроавтобуса, в результате чего пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что в субботу вблизи села Чиркей Буйнакского района опрокинулась пассажирская "Газель". По данным минздрава региона, пострадали 10 человек, их госпитализировали в Буйнакскую центральную городскую больницу. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По данным следствия, на автодороге Буйнакск - Кизилюрт водитель "Газели" не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал на обочину и опрокинулся на бок. Пострадали 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
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Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане. Кадры МЧС России
Пассажирская "Газель" опрокинулась в Дагестане, пострадали 8 человек, сообщает ГУ МЧС региона.
2024-11-23T17:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, россия, буйнакский район, следственный комитет россии (ск рф), дтп, видео
Происшествия, Россия, Буйнакский район, Следственный комитет России (СК РФ), ДТП
После ДТП с микроавтобусом в Дагестане завели дело
СК завел дело после ДТП с "Газелью" в Дагестане с десятью пострадавшими