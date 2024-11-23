https://ria.ru/20241123/dnr-1985387361.html

Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР

Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР - РИА Новости, 23.11.2024

Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР

Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:41

2024-11-23T20:41

2024-11-23T20:43

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские бойцы взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новоселке, превращенную противником в крупный командный и логистический пункт.

https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333872.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины