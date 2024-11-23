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Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 23.11.2024 (обновлено: 20:43 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/dnr-1985387361.html
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР - РИА Новости, 23.11.2024
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР
Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:41
2024-11-23T20:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские бойцы взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новоселке, превращенную противником в крупный командный и логистический пункт.
https://ria.ru/20241123/spetsoperatsiya-1985333872.html
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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР

Рогов: ВС РФ вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начав штурмовые действия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские бойцы взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новоселке, превращенную противником в крупный командный и логистический пункт.
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Вчера, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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