https://ria.ru/20241123/dnr-1985387361.html
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР - РИА Новости, 23.11.2024
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР
Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:41
2024-11-23T20:41
2024-11-23T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Российские войска вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начались активные штурмовые действия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска продвинулись вперед и вошли в Раздольное, сейчас там идут активные штурмовые действия наступательного характера", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, российские бойцы взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новоселке, превращенную противником в крупный командный и логистический пункт.
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донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска вошли в Раздольное на западе ДНР
Рогов: ВС РФ вошли в поселок Раздольное на западе ДНР, начав штурмовые действия