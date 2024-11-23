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Финал Международного чемпионата "Битва роботов" стартовал в Подмосковье

Финал Международного чемпионата "Битва роботов" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 23.11.2024

Финал Международного чемпионата "Битва роботов" стартовал в Подмосковье

На территории Подмосковья стартовал финал Международного чемпионата "Битва роботов", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T16:29

2024-11-23T16:29

2024-11-23T16:29

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На территории Подмосковья стартовал финал Международного чемпионата "Битва роботов", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.Турнир, который собирает талантливых инженеров и конструкторов из разных стран, проходит с 2015 года. Российские участники получают государственную поддержку в соответствии с задачами национального проекта "Цифровая экономика".На этот раз решающие поединки приняла "Арена Мытищи", где оборудован специализированный высокотехнологичный ринг. За победу сражаются ребята из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана. В их числе - 5 подмосковных команд."Мы рады приветствовать участников - молодых ребят, девчат, их наставников, которые учат инженерной мысли, программированию, всему умному и важному для развития технологических направлении в нашей стране. Вижу, что зал полный, это прекрасно. Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну, а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте и только вперед!" - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая турнир.Старт финальным состязаниям губернатор дал вместе с заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.В отборочном этапе чемпионата участвовали 96 команд. Помимо вышеперечисленных стран, это также представители Казахстана и Бразилии. До финального турнира дошли 32 лучшие. Понаблюдать за решающими битвами на "Арену-Мытищи" приехали свыше 6,5 тысячи зрителей. Еще несколько десятков тысяч следят за баталиями онлайн.В 2024-м чемпионат впервые проходит в двух дисциплинах - "Битва роботов" и "Битва мини-роботов". В первой участвуют 16 взрослых команд с "роботами-тяжеловесами" до 110 килограммов. Во второй - 16 юношеских с мини-роботами, вес которых не превышает 1,5 килограмма.Продолжительность каждого баттла - три минуты. Машины могут атаковать друг друга любыми средствами нападения, кроме запрещенных. Жюри оценивает ход соревнования, степень поражения и выставляет баллы по трем критериям: урон, агрессия, управление. Победитель проходит дальше, проигравший выбывает.Организатор и координатор чемпионата - Минцифры РФ при поддержке регионального правительства. Призовой фонд в этом году составил рекордные в истории чемпионата 6,6 миллиона рублей.

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев