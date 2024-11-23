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В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка
Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:59
2024-11-23T20:59
2024-11-23T23:36
экономика
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египет
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости.Об этой проблеме сообщили клиенты, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде. В перечисленных странах при попытке снять наличные в государственных или частных финорганизациях на экране банкомата появляется уведомление об ошибке и рекомендация обратиться в российский банк.Кроме того, некоторые держатели карт UnionPay не смогли оплатить покупки в продуктовых магазинах. При этом сообщается, что операции по переводу денег через приложение все еще доступны.Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.
https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html
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экономика, венгрия, египет, италия, газпромбанк, дмитрий песков, уругвай, министерство финансов сша
Экономика, Венгрия, Египет, Италия, Газпромбанк, Дмитрий Песков, Уругвай, Министерство финансов США
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка
Карты Union Pay от Газпромбанка перестали работать в 11 странах мира
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Об этой проблеме сообщили клиенты, находящиеся в Венгрии
, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции,
Уругвае, Аргентине
, Турции, Мексике и Таиланде.
В перечисленных странах при попытке снять наличные в государственных или частных финорганизациях на экране банкомата появляется уведомление об ошибке и рекомендация обратиться в российский банк.
Кроме того, некоторые держатели карт UnionPay не смогли оплатить покупки в продуктовых магазинах. При этом сообщается, что операции по переводу денег через приложение все еще доступны.
Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре.
Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших.
Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.