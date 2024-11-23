https://ria.ru/20241123/card-1985388256.html

В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024

В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T20:59

2024-11-23T20:59

2024-11-23T23:36

экономика

венгрия

египет

италия

газпромбанк

дмитрий песков

уругвай

министерство финансов сша

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости.Об этой проблеме сообщили клиенты, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде. В перечисленных странах при попытке снять наличные в государственных или частных финорганизациях на экране банкомата появляется уведомление об ошибке и рекомендация обратиться в российский банк.Кроме того, некоторые держатели карт UnionPay не смогли оплатить покупки в продуктовых магазинах. При этом сообщается, что операции по переводу денег через приложение все еще доступны.Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.

https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html

https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html

венгрия

египет

италия

уругвай

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экономика, венгрия, египет, италия, газпромбанк, дмитрий песков, уругвай, министерство финансов сша