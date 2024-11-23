Рейтинг@Mail.ru
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 23.11.2024 (обновлено: 23:36 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/card-1985388256.html
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка - РИА Новости, 23.11.2024
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка
Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T20:59
2024-11-23T23:36
экономика
венгрия
египет
италия
газпромбанк
дмитрий песков
уругвай
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985384529_1135:186:3072:1276_1920x0_80_0_0_b9e2b68ecea39ebd420bd83e9e367a79.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости.Об этой проблеме сообщили клиенты, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде. В перечисленных странах при попытке снять наличные в государственных или частных финорганизациях на экране банкомата появляется уведомление об ошибке и рекомендация обратиться в российский банк.Кроме того, некоторые держатели карт UnionPay не смогли оплатить покупки в продуктовых магазинах. При этом сообщается, что операции по переводу денег через приложение все еще доступны.Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.
https://ria.ru/20241122/eksperty-1985192807.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985325235.html
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
венгрия
египет
италия
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985384529_1256:0:3072:1362_1920x0_80_0_0_376509a38790ae88078156d775530504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, венгрия, египет, италия, газпромбанк, дмитрий песков, уругвай, министерство финансов сша
Экономика, Венгрия, Египет, Италия, Газпромбанк, Дмитрий Песков, Уругвай, Министерство финансов США
В нескольких странах перестали работать карты UnionPay от Газпромбанка

Карты Union Pay от Газпромбанка перестали работать в 11 странах мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Банковская карта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Как минимум в одиннадцати странах наблюдаются сложности с использованием карт платежной системы Union Pay от Газпромбанка, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Об этой проблеме сообщили клиенты, находящиеся в Венгрии, Египте, Италии, Индонезии, Германии, Греции, Уругвае, Аргентине, Турции, Мексике и Таиланде.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Эксперты рассказали о последствиях санкций против Газпромбанка
22 ноября, 13:48
В перечисленных странах при попытке снять наличные в государственных или частных финорганизациях на экране банкомата появляется уведомление об ошибке и рекомендация обратиться в российский банк.
Кроме того, некоторые держатели карт UnionPay не смогли оплатить покупки в продуктовых магазинах. При этом сообщается, что операции по переводу денег через приложение все еще доступны.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Госдуме прокомментировали санкции США против Газпромбанка
Вчера, 10:58
Ранее в субботу Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом. Это произошло после того, как Минфин США 21 ноября ввел санкции против финорганизации и шести ее иностранных дочерних структур, включая те, что находятся в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре.
Утверждается, что российские власти якобы используют этот банк для закупки военных материалов, выплат солдатам, включая боевые премии, а также компенсаций семьям погибших.

Все активы компаний, подпавших под санкции, заблокированы на территории США, а американским гражданам запрещены любые финансовые операции с их участием.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничительные меры против Газпромбанка можно считать попыткой помешать поставкам газа в Европу, но варианты оплаты все равно будут найдены, хотя для этого может потребоваться некоторое время.
Вывеска отделения Газпромбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Еврокомиссии прокомментировали санкции США против Газпромбанка
Вчера, 16:30
 
ЭкономикаВенгрияЕгипетИталияГазпромбанкДмитрий ПесковУругвайМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала