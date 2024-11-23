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Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне - РИА Новости, 23.11.2024
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15:03 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/britaniya-1985348285.html
Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне
Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне - РИА Новости, 23.11.2024
Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ключевую роль Британии в антироссийской гибридной войне, назвав "скукоженную британскую империю"... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:03
2024-11-23T15:03
в мире
россия
сша
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мария захарова
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ключевую роль Британии в антироссийской гибридной войне, назвав "скукоженную британскую империю" сосредоточением "русофобской гнили", и подчеркнула, что невидение этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы. В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Как отметила Захарова, Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Британии в вопросе помощи Украине против России и добавил, что США привержены поддержке Лондона в этой связи. "Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны... Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого "не замечает", есть вопросы", - подчеркнула Захарова. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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в мире, россия, сша, украина, мария захарова, кир стармер, джо байден
В мире, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Кир Стармер, Джо Байден
Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне

Захарова: Британия играет ключевую роль в гибридной войне против РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ключевую роль Британии в антироссийской гибридной войне, назвав "скукоженную британскую империю" сосредоточением "русофобской гнили", и подчеркнула, что невидение этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы.
В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Как отметила Захарова, Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Британии в вопросе помощи Украине против России и добавил, что США привержены поддержке Лондона в этой связи.
"Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны... Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого "не замечает", есть вопросы", - подчеркнула Захарова.
Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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