https://ria.ru/20241123/britaniya-1985348285.html

Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне

Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне - РИА Новости, 23.11.2024

Захарова прокомментировала роль Британии в антироссийской гибридной войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ключевую роль Британии в антироссийской гибридной войне, назвав "скукоженную британскую империю"... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:03

2024-11-23T15:03

2024-11-23T15:03

в мире

россия

сша

украина

мария захарова

кир стармер

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила ключевую роль Британии в антироссийской гибридной войне, назвав "скукоженную британскую империю" сосредоточением "русофобской гнили", и подчеркнула, что невидение этого факта некоторыми экспертами вызывает вопросы. В своем Telegram-канале она опубликовала отрывок переговоров премьер-министра Британии Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Как отметила Захарова, Байден поблагодарил Стармера за ведущую роль Британии в вопросе помощи Украине против России и добавил, что США привержены поддержке Лондона в этой связи. "Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны... Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого "не замечает", есть вопросы", - подчеркнула Захарова. Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241123/zamena-1985282302.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, мария захарова, кир стармер, джо байден