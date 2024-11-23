https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html

На Западе выступили с призывом после заявления Путина

На Западе выступили с призывом после заявления Путина - РИА Новости, 23.11.2024

На Западе выступили с призывом после заявления Путина

Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T09:21

2024-11-23T09:21

2024-11-23T11:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал молиться, чтобы западные лидеры проявили немного здравомыслия после заявления президента России Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам западных стран. "Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. Он добавил, что Россия может использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое вооружение против нее.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985314963.html

https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html

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россия, владимир путин, украина, нато, в мире