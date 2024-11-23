На Западе выступили с призывом после заявления Путина
Журналист Боуз призвал молиться после слов Путина о праве РФ на ответные удары
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал молиться, чтобы западные лидеры проявили немного здравомыслия после заявления президента России Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам западных стран.
"Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — говорится в публикации.
"Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. Он добавил, что Россия может использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое вооружение против нее.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".