Рейтинг@Mail.ru
На Западе выступили с призывом после заявления Путина - РИА Новости, 23.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 23.11.2024 (обновлено: 11:47 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/bouz-1985317127.html
На Западе выступили с призывом после заявления Путина
На Западе выступили с призывом после заявления Путина - РИА Новости, 23.11.2024
На Западе выступили с призывом после заявления Путина
Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T09:21
2024-11-23T11:47
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad9eaadc4f6bfd3187f566f1dd1373a.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал молиться, чтобы западные лидеры проявили немного здравомыслия после заявления президента России Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам западных стран. "Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — говорится в публикации. Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. Он добавил, что Россия может использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое вооружение против нее.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241123/ukraina-1985314963.html
https://ria.ru/20241123/merkel-1985321811.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e688b2c65c00358003d9f20f450aedf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, украина, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, В мире
На Западе выступили с призывом после заявления Путина

Журналист Боуз призвал молиться после слов Путина о праве РФ на ответные удары

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал молиться, чтобы западные лидеры проявили немного здравомыслия после заявления президента России Владимира Путина о праве ответных ударов по военным объектам западных стран.

"Владимир Путин теперь четко обозначил выбор стран НАТО. Теперь нет никакой двусмысленности. Давайте все помолимся, чтобы в Лондоне, Вашингтоне и Париже прислушались к нему", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Раде раскрыли, как Зеленский обманул украинцев на фоне удара "Орешника"
Вчера, 08:53
Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. Он добавил, что Россия может использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое вооружение против нее.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику".
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Меркель неожиданно высказалась о завершении конфликта на Украине
Вчера, 10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала