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Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 23.11.2024

Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута

Израильская боевая авиация в субботу ночью нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, атаковав районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, сообщает ливанский... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T01:40

2024-11-23T01:40

2024-11-23T01:48

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Израильская боевая авиация в субботу ночью нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, атаковав районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях, сообщает ливанский телеканал Al Manar со ссылкой на собственного корреспондента.Незадолго до ударов арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей районов Харет Хрейк и Гхбейри немедленно эвакуироваться из нескольких зданий из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах"."Налет вражеской израильской авиации на район Шиях в южном пригороде Бейрута... Авиаудары сионистов по (районам - ред.) Гхбейри и Харейт-Хрейк в южном пригороде Бейрута", - говорится в сообщениях Telegram-канала Al Manar.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей северной части еврейского государства, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241109/livan-1982841624.html

https://ria.ru/20241122/beyrut-1985242919.html

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израиль, в мире, бейрут, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024