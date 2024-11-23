Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине
Симоньян допустила, что Беннетт мог быть убит за правду о конфликте на Украине
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, что американский эксперт, автор документальных фильмов телеканала и постоянный комментатор Sputnik Скотт Беннетт мог быть убит за то, что рассказывал правду о событиях на Украине. Об этом она написала в соцсети X.
"Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине," — говорится в посте.
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По словам Симоньян, Беннетт был одним из лучших военных экспертов и автором документальных фильмов RT, регулярно появлялся в эфирах RT и Sputnik, а также активно освещал события в Донбассе.
"Он показывал, что там происходит на самом деле", — добавила главред.
Она отметила, что после того как Беннетт отправил в конгресс США доклад о преступлениях киевского режима в Белгородской области, он предупреждал друзей о возможных угрозах его жизни.
"Он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится", — пояснила Симоньян.
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По ее наблюдениям, Беннет не жаловался на здоровье.
"Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей," — заявила главред.
Беннетт, отставной офицер военной разведки США и аналитик по вопросам психологической войны, умер в Калифорнии на 50-м году жизни.
Свою жизнь аналитик посвятил разоблачению тех, кто, по его мнению, злоупотреблял властью. В 2023 году он посетил Донбасс, чтобы воочию увидеть происходящее там и донести правду до американской аудитории. Эксперт также критиковал США за поддержку прокси-войны против России и выступал за мирное разрешение украинского конфликта.
Помимо этого, Беннетт резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. По его словам, израильское правительство пытается стереть палестинцев и память о Газе, "как рисунки мелом с доски".
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