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Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
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05:46 23.11.2024 (обновлено: 09:13 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/bennett-1985307348.html
Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине
Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 23.11.2024
Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, что американский эксперт, автор документальных фильмов телеканала и... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T05:46
2024-11-23T09:13
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донбасс
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, что американский эксперт, автор документальных фильмов телеканала и постоянный комментатор Sputnik Скотт Беннетт мог быть убит за то, что рассказывал правду о событиях на Украине. Об этом она написала в соцсети X."Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине," — говорится в посте. По словам Симоньян, Беннетт был одним из лучших военных экспертов и автором документальных фильмов RT, регулярно появлялся в эфирах RT и Sputnik, а также активно освещал события в Донбассе. "Он показывал, что там происходит на самом деле", — добавила главред.Она отметила, что после того как Беннетт отправил в конгресс США доклад о преступлениях киевского режима в Белгородской области, он предупреждал друзей о возможных угрозах его жизни."Он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится", — пояснила Симоньян. По ее наблюдениям, Беннет не жаловался на здоровье. "Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей," — заявила главред. Беннетт, отставной офицер военной разведки США и аналитик по вопросам психологической войны, умер в Калифорнии на 50-м году жизни. Свою жизнь аналитик посвятил разоблачению тех, кто, по его мнению, злоупотреблял властью. В 2023 году он посетил Донбасс, чтобы воочию увидеть происходящее там и донести правду до американской аудитории. Эксперт также критиковал США за поддержку прокси-войны против России и выступал за мирное разрешение украинского конфликта. Помимо этого, Беннетт резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. По его словам, израильское правительство пытается стереть палестинцев и память о Газе, "как рисунки мелом с доски".
https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html
https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652456.html
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украина, сша, донбасс, маргарита симоньян
Украина, США, Донбасс, Маргарита Симоньян
Симоньян допустила, что Беннетта убили за правду о конфликте на Украине

Симоньян допустила, что Беннетт мог быть убит за правду о конфликте на Украине

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян предположила, что американский эксперт, автор документальных фильмов телеканала и постоянный комментатор Sputnik Скотт Беннетт мог быть убит за то, что рассказывал правду о событиях на Украине. Об этом она написала в соцсети X.
"Вполне возможно, убит Скотт Беннетт. Вполне возможно, за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине," — говорится в посте.
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По словам Симоньян, Беннетт был одним из лучших военных экспертов и автором документальных фильмов RT, регулярно появлялся в эфирах RT и Sputnik, а также активно освещал события в Донбассе.
"Он показывал, что там происходит на самом деле", — добавила главред.
Она отметила, что после того как Беннетт отправил в конгресс США доклад о преступлениях киевского режима в Белгородской области, он предупреждал друзей о возможных угрозах его жизни.
"Он написал друзьям, что не склонен к самоубийству. На случай, если с ним что-то случится", — пояснила Симоньян.
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По ее наблюдениям, Беннет не жаловался на здоровье.
"Он никогда нигде не упоминал, что чем-то болеет. Вообще. Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей," — заявила главред.
Беннетт, отставной офицер военной разведки США и аналитик по вопросам психологической войны, умер в Калифорнии на 50-м году жизни.
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Помимо этого, Беннетт резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. По его словам, израильское правительство пытается стереть палестинцев и память о Газе, "как рисунки мелом с доски".
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