https://ria.ru/20241123/belgorod-1985299898.html
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом - РИА Новости, 23.11.2024
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом
Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T00:25
2024-11-23T00:25
2024-11-23T00:37
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Октябрьский Белгородского района ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом
В результате атаки БПЛА ВСУ житель белгородского поселка получил тяжелое ранение