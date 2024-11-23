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Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом - РИА Новости, 23.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 23.11.2024 (обновлено: 00:37 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/belgorod-1985299898.html
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом - РИА Новости, 23.11.2024
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом
Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T00:25
2024-11-23T00:37
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
белгородская область
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Октябрьский Белгородского района ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.
https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html
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белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом

В результате атаки БПЛА ВСУ житель белгородского поселка получил тяжелое ранение

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Октябрьский Белгородского района ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районБелгородская областьОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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