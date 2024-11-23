https://ria.ru/20241123/belgorod-1985299898.html

Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом

Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом - РИА Новости, 23.11.2024

Мужчина получил тяжелое ранение в результате атаки БПЛА под Белгородом

Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T00:25

2024-11-23T00:25

2024-11-23T00:37

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгородская область

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 23 ноя - РИА Новости. Мужчина получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В результате атаки беспилотника ВСУ в посёлке Октябрьский Белгородского района ранен мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости и слепым осколочным ранением ноги на попутном транспорте доставили в Октябрьскую РБ. После оказания первой медицинской помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется. Белгородский район на юге граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность украинской границы с Белгородским районом составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20241119/raschet-1984488062.html

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происшествия, белгородский район, белгородская область, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины