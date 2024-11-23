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Беглов: сотрудничество с Кубой развивается и приобретает новый импульс - РИА Новости, 23.11.2024
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15:38 23.11.2024 (обновлено: 17:02 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/beglov-1985352628.html
Беглов: сотрудничество с Кубой развивается и приобретает новый импульс
Беглов: сотрудничество с Кубой развивается и приобретает новый импульс - РИА Новости, 23.11.2024
Беглов: сотрудничество с Кубой развивается и приобретает новый импульс
Сотрудничество Санкт-Петербурга и Кубы уверенно развивается, потенциал торговых отношений далеко не исчерпан, сообщил губернатор Северной столицы Александр... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:38
2024-11-23T17:02
куба
санкт-петербург
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудничество Санкт-Петербурга и Кубы уверенно развивается, потенциал торговых отношений далеко не исчерпан, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов в ходе официального визита в Республику Куба встретился с заместителем премьер-министра страны Рикардо Карисасом Руисом. Он поблагодарил его за радушный прием и внимание к Петербургу. "Президент России Владимир Путин подчеркнул – отношения наших стран основаны на чувствах дружбы, взаимного уважения и поддержки. Сегодня наши страны вместе борются за честный, справедливый многополярный мир. Несмотря на все вызовы современности благодаря твёрдой позиции лидеров наших стран российско-кубинские отношения уверенно развиваются и приобретают новый импульс", - сказал Беглов. Он отметил, что благодаря совместным усилиям в последнее время наметился рост товарооборота между Санкт-Петербургом и Кубой. В 2023 году он вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2022 годом, составив 8,1 миллиона долларов. Отмечается, что экспорт на Кубу в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос в 4,5 раза. В частности, увеличились поставки мебели, фармацевтической продукции и органических химических соединений. Товарооборот в первом полугодии 2024 года составил 10,6 миллиона долларов, что выше показателя в аналогичном периоде 2023 года. "Потенциал наших торговых отношений далеко не исчерпан. Сейчас расширяют сотрудничество наши цифровые компании и фармпредприятия. Петербургский производитель "Активный компонент" и кубинская компания "БиоКубаФарма" заключили договор на поставку на Кубу фарм-субстанций, Петербургская компания "Герофарм" получила сертификат соответствия международному стандарту качества от национального органа Кубы CЕCMEД. Научно-технический центр "Протей" подписал меморандум о взаимопонимании с кубинским государственным оператором услуг беспроводной связи Movitel. В этом году соглашение подписали петербургская компания и кубинская организация Aicros", - отметил губернатор. Отмечается, что ранее Петербург посетили представители кубинской Особой зоны развития "Мариэль". По итогам визита начался поиск инвесторов для кубинских партнеров среди петербургских компаний. В рамках Дней Санкт-Петербурга на Кубе по инициативе кубинских партнеров состоялась встреча. Намечены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов. Прорабатывается возможность заключения соглашения между комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и министерством связей Кубы. Беглов для расширения деловых и культурных связей предложил рассмотреть возможность открытия Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Гаване, что может стать важным шагом в активизации сотрудничества между органами власти и бизнесом. Он напомнил, что в ходе предыдущей встречи с вице-премьером в Петербурге в июне этого года на ПМЭФ особое внимание уделялось молодежным контактам. Совместно с министерством культуры Кубы, Академией изящных искусств Сан-Алехандро был организован конкурс "Петербург карибскими красками". "Мы были восхищены высоким уровнем творчества учеников Академии. Вчера вручили победителям дипломы и памятные подарки. Также в соответствии с нашей договоренностью было установлено сотрудничество между петербургской гимназией № 205 с углубленным изучением испанского языка и кубинскими школами: начальной школой имени Рафаэля Марии де Мендиве и средней школой имени Рубена Браво. Школы продолжат работу по организации совместных мероприятий. Передали школам в дар ноутбуки и учебные пособия. В следующем году планируем передать интерактивные доски", - рассказал губернатор. Он пригласил лучших выпускников кубинских школ в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса". Кубинских школьников также ждут в Международном летнем лагере в Петербурге. Сообщается, что налаживают связи также университеты Петербурга и Кубы. В рамках Дней Санкт-Петербурга на Кубе было подписано соглашение о сотрудничестве в области русского языка между петербургским Политехническим университетом и Технологическим университетом Гаваны. Как отмечается в сообщении, активно сотрудничают библиотеки, художественные школы и музеи. Подписан меморандум о сотрудничестве между Библиотекой имени Маяковского и Национальной библиотекой имени Хосе Марти. Продолжает работу филиал Русского музея на Кубе. В рамках визита на Кубу специалисты провели круглый стол по вопросам реставрации. Достигнута договоренность о развитии партнерских отношений между комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Национальным советом по культурному наследию Кубы. Важным направлением сотрудничества Петербурга и Кубы является туризм. В рамках Дней Санкт-Петербурга на Кубе на площади Сан-Франциско представлена выставка о достопримечательностях Северной столицы. Также состоялся круглый стол по развитию туризма, подписана "Дорожная карта" по сотрудничеству в этой сфере. Кроме того, Санкт-Петербург и Куба имеют богатый опыт в медицинских исследованиях и лечении различных заболеваний. Это открывает пути для взаимовыгодного обмена технологиями. Беглов также отметил, что в 2025 году будет отмечаться 25-летие установления партнёрских отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной. "В следующем году мы отметим 25 лет установления партнёрских отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной. Мы планируем широко отметить это событие. В Гавану будет направлена делегация для участия в совместных мероприятиях", - сказал губернатор.
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куба, санкт-петербург, александр беглов, россия
Куба, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия
Беглов: сотрудничество с Кубой развивается и приобретает новый импульс

Беглов заявил новом импульсе в развитии сотрудничества с Кубой

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Кубы Рикардо Карисас Руис во время встречи
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Кубы Рикардо Карисас Руис во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и премьер-министр Кубы Рикардо Карисас Руис во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Сотрудничество Санкт-Петербурга и Кубы уверенно развивается, потенциал торговых отношений далеко не исчерпан, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов в ходе официального визита в Республику Куба встретился с заместителем премьер-министра страны Рикардо Карисасом Руисом. Он поблагодарил его за радушный прием и внимание к Петербургу.
"Президент России Владимир Путин подчеркнул – отношения наших стран основаны на чувствах дружбы, взаимного уважения и поддержки. Сегодня наши страны вместе борются за честный, справедливый многополярный мир. Несмотря на все вызовы современности благодаря твёрдой позиции лидеров наших стран российско-кубинские отношения уверенно развиваются и приобретают новый импульс", - сказал Беглов.
Он отметил, что благодаря совместным усилиям в последнее время наметился рост товарооборота между Санкт-Петербургом и Кубой. В 2023 году он вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2022 годом, составив 8,1 миллиона долларов.
Отмечается, что экспорт на Кубу в 2023 году по сравнению с 2022 годом вырос в 4,5 раза. В частности, увеличились поставки мебели, фармацевтической продукции и органических химических соединений. Товарооборот в первом полугодии 2024 года составил 10,6 миллиона долларов, что выше показателя в аналогичном периоде 2023 года.
"Потенциал наших торговых отношений далеко не исчерпан. Сейчас расширяют сотрудничество наши цифровые компании и фармпредприятия. Петербургский производитель "Активный компонент" и кубинская компания "БиоКубаФарма" заключили договор на поставку на Кубу фарм-субстанций, Петербургская компания "Герофарм" получила сертификат соответствия международному стандарту качества от национального органа Кубы CЕCMEД. Научно-технический центр "Протей" подписал меморандум о взаимопонимании с кубинским государственным оператором услуг беспроводной связи Movitel. В этом году соглашение подписали петербургская компания и кубинская организация Aicros", - отметил губернатор.
Отмечается, что ранее Петербург посетили представители кубинской Особой зоны развития "Мариэль". По итогам визита начался поиск инвесторов для кубинских партнеров среди петербургских компаний.
В рамках Дней Санкт-Петербурга на Кубе по инициативе кубинских партнеров состоялась встреча. Намечены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов. Прорабатывается возможность заключения соглашения между комитетом по информатизации и связи Санкт-Петербурга и министерством связей Кубы.
Беглов для расширения деловых и культурных связей предложил рассмотреть возможность открытия Информационного делового центра Санкт-Петербурга в Гаване, что может стать важным шагом в активизации сотрудничества между органами власти и бизнесом.
Он напомнил, что в ходе предыдущей встречи с вице-премьером в Петербурге в июне этого года на ПМЭФ особое внимание уделялось молодежным контактам. Совместно с министерством культуры Кубы, Академией изящных искусств Сан-Алехандро был организован конкурс "Петербург карибскими красками".
"Мы были восхищены высоким уровнем творчества учеников Академии. Вчера вручили победителям дипломы и памятные подарки. Также в соответствии с нашей договоренностью было установлено сотрудничество между петербургской гимназией № 205 с углубленным изучением испанского языка и кубинскими школами: начальной школой имени Рафаэля Марии де Мендиве и средней школой имени Рубена Браво. Школы продолжат работу по организации совместных мероприятий. Передали школам в дар ноутбуки и учебные пособия. В следующем году планируем передать интерактивные доски", - рассказал губернатор.
Он пригласил лучших выпускников кубинских школ в Санкт-Петербург на праздник "Алые паруса". Кубинских школьников также ждут в Международном летнем лагере в Петербурге.
Сообщается, что налаживают связи также университеты Петербурга и Кубы. В рамках Дней Санкт-Петербурга на Кубе было подписано соглашение о сотрудничестве в области русского языка между петербургским Политехническим университетом и Технологическим университетом Гаваны.
Как отмечается в сообщении, активно сотрудничают библиотеки, художественные школы и музеи. Подписан меморандум о сотрудничестве между Библиотекой имени Маяковского и Национальной библиотекой имени Хосе Марти. Продолжает работу филиал Русского музея на Кубе.
В рамках визита на Кубу специалисты провели круглый стол по вопросам реставрации. Достигнута договоренность о развитии партнерских отношений между комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и Национальным советом по культурному наследию Кубы.
Важным направлением сотрудничества Петербурга и Кубы является туризм. В рамках Дней Санкт-Петербурга на Кубе на площади Сан-Франциско представлена выставка о достопримечательностях Северной столицы. Также состоялся круглый стол по развитию туризма, подписана "Дорожная карта" по сотрудничеству в этой сфере.
Кроме того, Санкт-Петербург и Куба имеют богатый опыт в медицинских исследованиях и лечении различных заболеваний. Это открывает пути для взаимовыгодного обмена технологиями.
Беглов также отметил, что в 2025 году будет отмечаться 25-летие установления партнёрских отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной.
"В следующем году мы отметим 25 лет установления партнёрских отношений между Санкт-Петербургом и Гаваной. Мы планируем широко отметить это событие. В Гавану будет направлена делегация для участия в совместных мероприятиях", - сказал губернатор.
 
КубаСанкт-ПетербургАлександр БегловРоссия
 
 
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