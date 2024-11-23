https://ria.ru/20241123/bayden-1985314514.html

В США набросились на Байдена после удара "Орешником"

В США набросились на Байдена после удара "Орешником" - РИА Новости, 23.11.2024

В США набросились на Байдена после удара "Орешником"

Американский журналист Джексон Хинкл призвал в социальной сети X провести импичмент президента США Джо Байдена. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:47

2024-11-23T08:47

2024-11-23T08:47

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл призвал в социальной сети X провести импичмент президента США Джо Байдена.Так он отреагировал на удар Россией по оборонно-промышленному комплексу в Днепропетровске новейшей ракетой средней дальности "Орешник, что стало ответом на применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow при атаке на Курскую и Брянскую области."Проведите импичмент Байдена, творящего геноцид. Теперь он пытается начать третью мировую войну", — написал Хинкл.Президент России Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины: в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул Путин.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241123/oreshnik-1985312543.html

https://ria.ru/20241123/zelenskiy-1985307577.html

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