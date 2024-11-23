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Банк HSBC прекращает обработку платежей из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2024
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01:31 23.11.2024 (обновлено: 06:20 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/bank-1985302126.html
Банк HSBC прекращает обработку платежей из России и Белоруссии
Банк HSBC прекращает обработку платежей из России и Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2024
Банк HSBC прекращает обработку платежей из России и Белоруссии
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T01:31
2024-11-23T06:20
россия
hsbc
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов. &quot;HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены. Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства&quot;, — говорится в объявлении, размещенном на британском сайте банка.Причины подобного решения не уточняются. Аналогичные сообщения можно найти также на тайваньском и сингапурском сайтах банка.
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россия, hsbc, экономика, белоруссия
Россия, HSBC, Экономика, Белоруссия
Банк HSBC прекращает обработку платежей из России и Белоруссии

Банковская группа HSBC Holdings прекращает обработку платежей из РФ и Белоруссии

© Flickr / Gyver ChangЗдание HSBC
Здание HSBC - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© Flickr / Gyver Chang
Здание HSBC. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов.
«

"HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены. Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства", — говорится в объявлении, размещенном на британском сайте банка.

Причины подобного решения не уточняются.
Аналогичные сообщения можно найти также на тайваньском и сингапурском сайтах банка.
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