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Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА - РИА Новости, 23.11.2024
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06:01 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/avianosets-1985307870.html
Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА
Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА - РИА Новости, 23.11.2024
Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА
Рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:01
2024-11-23T06:01
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после неудачных попыток вывести его из строя, сообщает немецкий таблоид Bild.По информации издания, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. Речная полиция Гамбурга заметила над британским авианосцем неизвестный дрон "размером 1,5 на 1,5 метра". Отряд бундесвера по борьбе с беспилотниками с помощью специальных глушителей попытался принудить БПЛА к вынужденной посадке, но неудачно: он сумел скрыться в районе контейнерного терминала. При этом собственником терминала якобы является китайская сторона, утверждает Bild.Отмечается, что найти беспилотник и тех, кто им управлял, так и не удалось. Полиция придерживается мнения, что БПЛА шпионил за авианосцем.Газета Times со ссылкой на источники ранее называла авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales "слабым звеном" военно-морского флота Британии из-за их уязвимости перед ракетами, отметив, что строительство каждого из них обошлось стране в 3,91 миллиарда долларов.
https://rsport.ria.ru/20241104/petrzhela-1981823447.html
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bild, гамбург (город), в мире
Bild, Гамбург (город), В мире
Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА

Bild: у британского авианосца Queen Elizabeth в Гамбурге засекли БПЛА-шпион

CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell / Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /
Авианосец HMS Queen Elizabeth. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после неудачных попыток вывести его из строя, сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. Речная полиция Гамбурга заметила над британским авианосцем неизвестный дрон "размером 1,5 на 1,5 метра". Отряд бундесвера по борьбе с беспилотниками с помощью специальных глушителей попытался принудить БПЛА к вынужденной посадке, но неудачно: он сумел скрыться в районе контейнерного терминала. При этом собственником терминала якобы является китайская сторона, утверждает Bild.
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Отмечается, что найти беспилотник и тех, кто им управлял, так и не удалось. Полиция придерживается мнения, что БПЛА шпионил за авианосцем.

Газета Times со ссылкой на источники ранее называла авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales "слабым звеном" военно-морского флота Британии из-за их уязвимости перед ракетами, отметив, что строительство каждого из них обошлось стране в 3,91 миллиарда долларов.
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