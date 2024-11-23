https://ria.ru/20241123/avianosets-1985307870.html

Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА

Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА - РИА Новости, 23.11.2024

Bild: у британского авианосца засекли неизвестный БПЛА

Рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:01

2024-11-23T06:01

2024-11-23T06:01

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гамбург (город)

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Рядом с авианосцем ВМС Британии HMS Queen Elizabeth, пришвартованном в порту Гамбурга, обнаружили подозрительный разведывательный БПЛА, который скрылся после неудачных попыток вывести его из строя, сообщает немецкий таблоид Bild.По информации издания, инцидент произошел в пятницу, 22 ноября. Речная полиция Гамбурга заметила над британским авианосцем неизвестный дрон "размером 1,5 на 1,5 метра". Отряд бундесвера по борьбе с беспилотниками с помощью специальных глушителей попытался принудить БПЛА к вынужденной посадке, но неудачно: он сумел скрыться в районе контейнерного терминала. При этом собственником терминала якобы является китайская сторона, утверждает Bild.Отмечается, что найти беспилотник и тех, кто им управлял, так и не удалось. Полиция придерживается мнения, что БПЛА шпионил за авианосцем.Газета Times со ссылкой на источники ранее называла авианосцы HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales "слабым звеном" военно-морского флота Британии из-за их уязвимости перед ракетами, отметив, что строительство каждого из них обошлось стране в 3,91 миллиарда долларов.

https://rsport.ria.ru/20241104/petrzhela-1981823447.html

https://ria.ru/20240717/germaniya-1960207285.html

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