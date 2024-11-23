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США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск - РИА Новости, 23.11.2024
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10:29 23.11.2024 (обновлено: 12:43 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html
США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск
США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск - РИА Новости, 23.11.2024
США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск
Американский предприниматель Илон Маск предупредил в соцсети X о стремительном движении США к банкротству. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T10:29
2024-11-23T12:43
сша
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
выборы президента сша — 2024
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предупредил в соцсети X о стремительном движении США к банкротству. "Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", — написал он. Так предприниматель прокомментировал пост департамента по достижению госэффективности (DOGE), который считает необходимым исправить ситуацию с государственным бюджетом. По данным ведомства, в последний раз профицит бюджета отмечался в США в 2001 году, а в 2023-м правительство потратило более шести триллионов долларов, хотя привлекло только 4,47 триллиона. Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, объявил, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал сократить бюджетные расходы на по меньшей мере на два триллиона долларов. По оценке Международного валютного фонда, к концу года уровень государственного долга США достигнет 121 процента ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена долг вырос с 28 триллионов долларов до беспрецедентных 34,5 триллиона.
https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979044472.html
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сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024, экономика
США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024, Экономика
США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск

Маск: Америка сейчас очень быстро движется к банкротству

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предупредил в соцсети X о стремительном движении США к банкротству.
"Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", — написал он.
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Так предприниматель прокомментировал пост департамента по достижению госэффективности (DOGE), который считает необходимым исправить ситуацию с государственным бюджетом. По данным ведомства, в последний раз профицит бюджета отмечался в США в 2001 году, а в 2023-м правительство потратило более шести триллионов долларов, хотя привлекло только 4,47 триллиона.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, объявил, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал сократить бюджетные расходы на по меньшей мере на два триллиона долларов.
По оценке Международного валютного фонда, к концу года уровень государственного долга США достигнет 121 процента ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена долг вырос с 28 триллионов долларов до беспрецедентных 34,5 триллиона.
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