https://ria.ru/20241123/amerika-1985322501.html

США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск

США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск - РИА Новости, 23.11.2024

США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск

Американский предприниматель Илон Маск предупредил в соцсети X о стремительном движении США к банкротству. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T10:29

2024-11-23T10:29

2024-11-23T12:43

сша

илон маск

дональд трамп

вивек рамасвами

выборы президента сша — 2024

экономика

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предупредил в соцсети X о стремительном движении США к банкротству. "Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", — написал он. Так предприниматель прокомментировал пост департамента по достижению госэффективности (DOGE), который считает необходимым исправить ситуацию с государственным бюджетом. По данным ведомства, в последний раз профицит бюджета отмечался в США в 2001 году, а в 2023-м правительство потратило более шести триллионов долларов, хотя привлекло только 4,47 триллиона. Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, объявил, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал сократить бюджетные расходы на по меньшей мере на два триллиона долларов. По оценке Международного валютного фонда, к концу года уровень государственного долга США достигнет 121 процента ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена долг вырос с 28 триллионов долларов до беспрецедентных 34,5 триллиона.

https://ria.ru/20241021/ekonomika-1979044472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024, экономика