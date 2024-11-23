США быстро движутся к банкротству, предупредил Маск
Маск: Америка сейчас очень быстро движется к банкротству
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск предупредил в соцсети X о стремительном движении США к банкротству.
"Америка сейчас очень быстро движется к банкротству", — написал он.
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Так предприниматель прокомментировал пост департамента по достижению госэффективности (DOGE), который считает необходимым исправить ситуацию с государственным бюджетом. По данным ведомства, в последний раз профицит бюджета отмечался в США в 2001 году, а в 2023-м правительство потратило более шести триллионов долларов, хотя привлекло только 4,47 триллиона.
Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, объявил, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал сократить бюджетные расходы на по меньшей мере на два триллиона долларов.
По оценке Международного валютного фонда, к концу года уровень государственного долга США достигнет 121 процента ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки в 131,7 процента. За время президентства Джо Байдена долг вырос с 28 триллионов долларов до беспрецедентных 34,5 триллиона.
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