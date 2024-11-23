"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр
Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" поразил украинский самолет МиГ-29, следует из видео, опубликованного Минобороны.
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"В результате точного ракетного удара уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.
ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
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