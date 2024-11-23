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"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 23.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:01 23.11.2024 (обновлено: 17:53 23.11.2024)
https://ria.ru/20241123/aerodrom-1985347705.html
"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр
"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 23.11.2024
"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" поразил украинский самолет МиГ-29, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T15:01
2024-11-23T17:53
специальная военная операция на украине
днепр (город)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" поразил украинский самолет МиГ-29, следует из видео, опубликованного Минобороны. "В результате точного ракетного удара уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр
Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр.
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днепр (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29, Безопасность
"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр

Удар "Искандера" по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" поразил украинский самолет МиГ-29, следует из видео, опубликованного Минобороны.
«
"В результате точного ракетного удара уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ", — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.

ОТРК "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может поразить практически любую цель: командные пункты, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.

Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.
В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-29Безопасность
 
 
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