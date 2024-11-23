https://ria.ru/20241123/aerodrom-1985347705.html

"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр

"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр - РИА Новости, 23.11.2024

"Искандер" ракетным ударом уничтожил МиГ-29 на аэродроме Днепр

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" поразил украинский самолет МиГ-29, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T15:01

2024-11-23T15:01

2024-11-23T17:53

специальная военная операция на украине

днепр (город)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" поразил украинский самолет МиГ-29, следует из видео, опубликованного Минобороны. "В результате точного ракетного удара уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ", — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что при ударе применялась ракета с кассетной боевой частью.Об уничтожении украинского МиГ-29 сообщалось в сегодняшней сводке Минобороны. По данным военного ведомства, за минувшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли также поражение инфраструктуре военных аэродромов и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 149 районах.В целом за сутки потери ВСУ на всех направлениях фронта составили более полутора тысяч человек убитыми и ранеными и свыше 50 единиц техники. Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение "Искандером" самолета Миг-29 ВСУ на аэродроме Днепр Ракетным ударом ОТРК «Искандер» с применением ракеты с кассетной боевой частью уничтожен боевой самолет ВСУ Миг-29 на аэродроме Днепр. 2024-11-23T15:01 true PT0M08S

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Ольга Фомченкова

днепр (город), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, безопасность