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Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер - РИА Новости, 22.11.2024
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16:00 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/zoopark-1985227116.html
Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер
Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер - РИА Новости, 22.11.2024
Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер
Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:00
2024-11-22T16:00
хорошие новости
общество
казань
светлана радионова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В октябре глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Терпея перевезли в Московский зоопарк, чтобы он смог провести старость в лучших условиях. Она пояснила, что краснокнижный хищник, который стареет и требует особых условий содержания, последнее время жил в Казанском зооботсаду, пока в его родном Пермском зоопарке строился новый вольер. "Перевод медведя в экспозиционный вольер проходил накануне вечером, после закрытия зоопарка. Зоологи приняли такое решение, чтобы минимизировать стресс у Терпея. Из внутреннего вольера ему предстояло пройти через вольер Айки и перейти во второй вольер, где когда-то жил Диксон. По пути следования хищника зоологи выложили различные лакомства – свежую рыбу, политую рыбьим жиром", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Туда входят живая рыба, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир, витаминно-минеральный комплекс. У Терпея хороший аппетит, при этом сейчас он предпочитает рыбе овощи. Хищник уже понемногу участвует в ветеринарных тренингах: он дает осмотреть ротовую полость и лапы. "Терпей с интересом изучил новую для себя территорию, попробовал лакомства и через какое-то время перешел в свой уличный вольер. Сейчас медведь адаптируется на новом месте, он уже искупался в бассейне. Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие окошки-подглядки. Окончательно пленку со стекол снимут тогда, когда животное освоится в новом вольере", - цитируют в сообщении генерального директора зоосада Светлану Акулову.
https://ria.ru/20241121/manul-1985029060.html
https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html
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Белый медведь Терпей из Казани освоился в вольере Московского зоопарка
Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер.
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общество, казань, светлана радионова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Общество, Казань, Светлана Радионова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер

Прибывший в Московский зоопарк медведь Терпей вышел в экспозиционный вольер

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
В октябре глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Терпея перевезли в Московский зоопарк, чтобы он смог провести старость в лучших условиях. Она пояснила, что краснокнижный хищник, который стареет и требует особых условий содержания, последнее время жил в Казанском зооботсаду, пока в его родном Пермском зоопарке строился новый вольер.
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"Перевод медведя в экспозиционный вольер проходил накануне вечером, после закрытия зоопарка. Зоологи приняли такое решение, чтобы минимизировать стресс у Терпея. Из внутреннего вольера ему предстояло пройти через вольер Айки и перейти во второй вольер, где когда-то жил Диксон. По пути следования хищника зоологи выложили различные лакомства – свежую рыбу, политую рыбьим жиром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Туда входят живая рыба, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир, витаминно-минеральный комплекс. У Терпея хороший аппетит, при этом сейчас он предпочитает рыбе овощи. Хищник уже понемногу участвует в ветеринарных тренингах: он дает осмотреть ротовую полость и лапы.
"Терпей с интересом изучил новую для себя территорию, попробовал лакомства и через какое-то время перешел в свой уличный вольер. Сейчас медведь адаптируется на новом месте, он уже искупался в бассейне. Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие окошки-подглядки. Окончательно пленку со стекол снимут тогда, когда животное освоится в новом вольере", - цитируют в сообщении генерального директора зоосада Светлану Акулову.
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Хорошие новостиОбществоКазаньСветлана РадионоваМосковский зоопаркФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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