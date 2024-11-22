https://ria.ru/20241122/zoopark-1985227116.html

Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер

Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер - РИА Новости, 22.11.2024

Прибывший в Московский зоопарк белый медведь вышел в экспозиционный вольер

Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T16:00

2024-11-22T16:00

2024-11-22T16:00

хорошие новости

общество

казань

светлана радионова

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. В октябре глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Терпея перевезли в Московский зоопарк, чтобы он смог провести старость в лучших условиях. Она пояснила, что краснокнижный хищник, который стареет и требует особых условий содержания, последнее время жил в Казанском зооботсаду, пока в его родном Пермском зоопарке строился новый вольер. "Перевод медведя в экспозиционный вольер проходил накануне вечером, после закрытия зоопарка. Зоологи приняли такое решение, чтобы минимизировать стресс у Терпея. Из внутреннего вольера ему предстояло пройти через вольер Айки и перейти во второй вольер, где когда-то жил Диксон. По пути следования хищника зоологи выложили различные лакомства – свежую рыбу, политую рыбьим жиром", - говорится в сообщении. Отмечается, что в Московском зоопарке зоологи назначили медведю поддерживающую терапию и разработали специальный рацион в связи с преклонным возрастом. Туда входят живая рыба, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир, витаминно-минеральный комплекс. У Терпея хороший аппетит, при этом сейчас он предпочитает рыбе овощи. Хищник уже понемногу участвует в ветеринарных тренингах: он дает осмотреть ротовую полость и лапы. "Терпей с интересом изучил новую для себя территорию, попробовал лакомства и через какое-то время перешел в свой уличный вольер. Сейчас медведь адаптируется на новом месте, он уже искупался в бассейне. Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие окошки-подглядки. Окончательно пленку со стекол снимут тогда, когда животное освоится в новом вольере", - цитируют в сообщении генерального директора зоосада Светлану Акулову.

https://ria.ru/20241121/manul-1985029060.html

https://ria.ru/20241102/medvezhonok-1981487365.html

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Белый медведь Терпей из Казани освоился в вольере Московского зоопарка Белый медведь Терпей, приехавший в Московский зоопарк из Казани, освоился на новом месте и вышел в экспозиционный вольер. 2024-11-22T16:00 true PT0M52S

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общество, казань, светлана радионова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)