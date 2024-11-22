https://ria.ru/20241122/zoopark-1985147624.html
В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат
В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат - РИА Новости, 22.11.2024
В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат
Еще двух малайских медвежат привезут в Московский зоопарк, это будут девятимесячные самка и самец, по прибытии в столицу их поместят в карантинную зону, а после РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T11:10
2024-11-22T11:10
2024-11-22T11:10
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Еще двух малайских медвежат привезут в Московский зоопарк, это будут девятимесячные самка и самец, по прибытии в столицу их поместят в карантинную зону, а после переселят к медведице того же вида, которая приехала в зоопарк в августе, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Московском зоопарке поселятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. По прибытии в столицу животных поместят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида. Малышку привезли в Москву в августе", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что клички для всех троих медвежат выберут участники проекта "Активный гражданин". Для первой постоялицы предлагают имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави и Сунни. Мальчика хотят назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. А второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати. "Теперь в нашем Московском зоопарке будут жить сразу три представителя этого особенно редкого вида. Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников", - цитируют в сообщении руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина. Добавляется, что у двух медвежат хороший аппетит - их кормят молочной смесью, детскими творожками, фруктовыми пюре и кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. Самец любознательный и активный, любит общаться с людьми, изучать игрушки и даже уже пытается залезать на невысокие препятствия, а самка очень осторожная, пока ведет себя сдержанно и общается с сотрудниками только во время кормления. "А вот первая медведица, прибывшая в зоопарк летом, недавно отметила девять месяцев. Сейчас малышка уже окрепла, освоилась и с удовольствием играет с киперами", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что последний раз малайские медведи жили в Московском зоопарке в начале в 1980-х. Это были самки Солоха и Лялька и самец Соломон. Ближе к 1990 годам началась масштабная реконструкция и солнечных медведей передали в другие зоопарки. "Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка. Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются. У нас по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов", - цитируют в сообщении директора Московского зоопарка Светлану Акулову.
https://ria.ru/20241115/panda-1984084660.html
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москва, аврора, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Аврора, Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), Московский зоопарк, Общество
В Московский зоопарк привезут еще двух малайских медвежат
Еще двух малайских медвежат привезут в Московский зоопарк в августе
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Еще двух малайских медвежат привезут в Московский зоопарк, это будут девятимесячные самка и самец, по прибытии в столицу их поместят в карантинную зону, а после переселят к медведице того же вида, которая приехала в зоопарк в августе, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"В Московском зоопарке поселятся еще два малайских медвежонка — самка и самец. По прибытии в столицу животных поместят в карантинную зону, а затем переселят к медведице того же вида. Малышку привезли в Москву в августе", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что клички для всех троих медвежат выберут участники проекта "Активный гражданин". Для первой постоялицы предлагают имена Маша, Августа, Аврора
, Злата, Джави и Сунни. Мальчика хотят назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави и Лука. А второй самке подобрали такие варианты клички, как Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль и Парвати.
"Теперь в нашем Московском зоопарке будут жить сразу три представителя этого особенно редкого вида. Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников", - цитируют в сообщении руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина
.
Добавляется, что у двух медвежат хороший аппетит - их кормят молочной смесью, детскими творожками, фруктовыми пюре и кусочками свежих персиков, яблок, манго, банана и тыквы. Самец любознательный и активный, любит общаться с людьми, изучать игрушки и даже уже пытается залезать на невысокие препятствия, а самка очень осторожная, пока ведет себя сдержанно и общается с сотрудниками только во время кормления.
"А вот первая медведица, прибывшая в зоопарк летом, недавно отметила девять месяцев. Сейчас малышка уже окрепла, освоилась и с удовольствием играет с киперами", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что последний раз малайские медведи жили в Московском зоопарке в начале в 1980-х. Это были самки Солоха и Лялька и самец Соломон. Ближе к 1990 годам началась масштабная реконструкция и солнечных медведей передали в другие зоопарки.
"Мы очень рады, что в Московском зоопарке поселятся сразу три краснокнижных малайских медвежонка. Для них созданы комфортные условия. Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются. У нас по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов", - цитируют в сообщении директора Московского зоопарка Светлану Акулову.