https://ria.ru/20241122/zinchenko-1985277549.html

Юрий Зинченко: психологическая помощь – очень тонкая сфера жизни общества

Юрий Зинченко: психологическая помощь – очень тонкая сфера жизни общества - РИА Новости, 22.11.2024

Юрий Зинченко: психологическая помощь – очень тонкая сфера жизни общества

День психолога отмечается в России в пятницу, 22 ноября. Профессиональный праздник на официальном уровне был установлен в прошлом году. Почему некоторые люди... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T20:15

2024-11-22T20:15

2024-11-22T20:15

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россия

юрий зинченко

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День психолога отмечается в России в пятницу, 22 ноября. Профессиональный праздник на официальном уровне был установлен в прошлом году. Почему некоторые люди выбирают сеанс таролога, а не психолога, стоит ли верить специалистам без образования, возможно ли за один день помочь больному, и как реагировать на высокую цену приема у врача, рассказал в интервью РИА Новости декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.- Юрий Петрович, в России хватает психологов? Насколько это востребованная специальность?- Сегодня профессиональные психологии работают во многих государственных службах: в школах, в психологических службах вузов, в системе здравоохранения обязательно представлены медицинские психологи и нейропсихологи, психологи центра экстренной психологической помощи МЧС России принимают активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также психологи трудятся в силовых структурах, участвуя как в профессиональном отборе сотрудников, так и в психологическом сопровождении их деятельности. Психология в нашей стране имеет богатейшую историю и традиции. Свыше 300 вузов страны ведут подготовку психологов, развивают университетскую и академическую психологическую науку. Преподавание психологических знаний в Московском университете осуществлялось с момента его основания в 1755 году. Богатая историческая традиция стала фундаментом для конкурентоспособности отечественных психологических исследований, многие наши учёные внесли выдающийся вклад в развитие мировой науки.- Россияне часто обращаются к психологу? Это вообще свойственно нашему народу, учитывая особенности менталитета и ряд других факторов?- Психология является неотъемлемой частью нашей жизни. Особая востребованность психологической помощи в период недавней пандемии и сейчас для реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей показала важность профессии психологов в современной жизни. Сообщество российских психологов своевременно и профессионально подключилось к оказанию необходимой помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сегодня речь идет не столько о том, свойственно ли это российскому обществу, сколько о том, а как выбрать квалифицированного психолога, который не навредит, не будет мошенником или представителем иных ненаучных направлений псевдопомощи.- И как такого психолога выбрать?- Психология - многогранная и сложная наука, но при этом убедительное количество людей считают, что для того, чтобы "быть психологом", достаточно каких-то общих знаний или знаний, которые по-настоящему к психологии не имеют никакого отношения. Психологическое образование, последующее регулярное повышение своей квалификации, опыт супервизий – все это важно учитывать при выборе психолога. Иногда красивые отзывы, яркие сайты и личные странички в интернете декларируют очень красивые лозунги о быстром и эффективном решении всех проблем за день, за час и так далее. Мы должны понимать, что истинная психологическая помощь строится исключительно на деятельности самого человека, он есть и остается главным регулятором своей жизни и имеет право принимать участие в изменениях. Если некто предлагает человеку какие-либо шаманских мероприятия, которые позволят за один раз изменить его жизнь, то это явный признак псевдопсихологических услуг. А наше психическое здоровье, как и наша жизнь – уникальны. Поэтому стоит задуматься, готовы ли мы доверить их кому-то, кто не имеет ни образования, ни опыта, ни желания помочь нам.- Но все-таки кто-то доверяет, потому что спрос на услуги тарологов, астрологов и нумерологов очевиден. Почему люди идут к ним, а не к дипломированным специалистам?- В период пандемии, когда в нашей стране пошел спрос на услуги психологов, на рынок вышло множество "специалистов", которые имели поверхностные знания о том, как оказывать людям психологическую помощь. И это в лучшем случае - многие сознательно занимались откровенным мошенничеством, подменяя оказание профессиональной психологической помощи различными "шаманскими" практиками. Конечно же, никакой помощи человеку такая "деятельность" принести не могла. Однако простота и примитивность методов, которые используют тарологи и астрологи, безусловно может привлекать людей, которые ощущают психологическое неблагополучие. Профессиональный психолог же использует системный и персонифицированный подход. Ему необходимо провести комплексную психодиагностику, чтобы выделить все факторы, которые могли стать причиной трудностей и переживаний. После этого требуется подобрать наиболее эффективные методы психологической работы, которые подходят клиенту, а также критерии оценки эффективности этих методов, чтобы своевременно в динамике увидеть адекватность и позитивное влияние совместной работы. Все это требует не только времени, но и активности самого получателя психологической помощи. Но именно такая психологическая помощь может обеспечить психологическое благополучие как в момент ее получения, так и в пролонгированном периоде. Потому что основная задача профессионального психолога – помочь человеку повысить свою способность совладать с трудностями и развить навыки саморегуляции в будущем.- Как предлагаете бороться с лжепсихологами?- Появление большого количества лиц, оказывающих населению под видом профессиональной психологической помощи услуги по экстрасенсорике, целительству, магии, гаданию, колдовству, астрологическим прогнозам еще более острой обозначает проблему отсутствия законодательства о психологической помощи. Мы понимаем, что психологическая помощь – очень тонкая сфера жизни общества. Тем важнее сконцентрироваться на желании и возможности обеспечить граждан нашей страны правом быть уверенными в том, что они получают квалифицированную психологическую помощь, а не становятся жертвами шарлатанов, которые наживаются на проблемах, переживаниях и доверчивости человека. Поэтому сейчас в разработке находится законопроект, в котором предусмотрено введение четких критериев, по которым можно будет определить профессионализм и компетенцию специалиста. Сейчас мы на завершающей стадии, и я надеюсь, что в ближайшее время соответствующий закон будет принят.- Некоторые ваши коллеги берут за один сеанс три тысячи рублей, другие - 30 тысяч рублей. Почему так? Сколько оптимально должен стоить сеанс у психолога?- Этот вопрос также возвращает нас к необходимости законодательного регулирования психологической помощи в Российской Федерации. К сожалению, на сегодняшний момент каждый сам может на свое усмотрение выставлять как стоимость, так и содержание якобы психологической помощи, не неся ответственности ни перед получателем помощи, ни перед государством за качество и стоимость оказанных услуг. Закон нужен как раз для того, чтобы на федеральном уровне закрепить объем и необходимые виды бесплатной для человека гарантированной государством помощи. Успешные примеры такого регулирования представлены в системе ОМС и ДМС системы здравоохранения России. Однако уже сейчас можно обратить внимание на завышенную стоимость услуги как на некий маячок, не является ли психолог мошенником или представителем вообще иной профессии, которая не имеет ничего общего с оказанием профессиональной психологической помощи.

https://ria.ru/20241008/psikhoterapiya-1976980766.html

https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html

https://ria.ru/20231221/ekstravert-1917299907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, юрий зинченко, психолог, психология