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Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030 году - РИА Новости, 22.11.2024
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Новое оружие России
 
13:23 22.11.2024 (обновлено: 13:27 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/zevs-1985186629.html
Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030 году
Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030 году - РИА Новости, 22.11.2024
Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030 году
Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030-м году, а в следующие два десятилетия с его помощью будет активно идти освоение дальнего космоса, сообщил... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T13:23
2024-11-22T13:27
новое оружие россии
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
технологии
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030-м году, а в следующие два десятилетия с его помощью будет активно идти освоение дальнего космоса, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Ну прототип, я думаю, что мы создадим в 30-м году. Это очень тоже амбициозный проект, мы имеем, пожалуй, одни из лучших компетенций, обладаем в области ядерной и космической энергетики", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.По его словам, "Зевс" станет будущим для исследования дальнего космоса."Мы этот проект делаем пока своими силами, идёт он достаточно успешно. Достигнуты соответствующие мощности реактора. И, я думаю, что в этом направлении мы работы не будем останавливать и где-то в 30-40-х годах это изделие будет уже практически использоваться для освоения дальнего космоса, для научных программ", - добавил он.
https://ria.ru/20241120/korotchenko-1984777548.html
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юрий борисов (роскосмос), роскосмос, технологии
Новое оружие России, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Технологии
Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030 году

Борисов: прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов"Роскосмос"
Роскосмос - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
"Роскосмос" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Прототип ядерного буксира "Зевс" появится в 2030-м году, а в следующие два десятилетия с его помощью будет активно идти освоение дальнего космоса, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Ну прототип, я думаю, что мы создадим в 30-м году. Это очень тоже амбициозный проект, мы имеем, пожалуй, одни из лучших компетенций, обладаем в области ядерной и космической энергетики", - сказал Борисов в интервью Марине Ким для проекта "Новый мир" на телеканале Соловьев Live.
По его словам, "Зевс" станет будущим для исследования дальнего космоса.
"Мы этот проект делаем пока своими силами, идёт он достаточно успешно. Достигнуты соответствующие мощности реактора. И, я думаю, что в этом направлении мы работы не будем останавливать и где-то в 30-40-х годах это изделие будет уже практически использоваться для освоения дальнего космоса, для научных программ", - добавил он.
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Новое оружие РоссииЮрий Борисов (Роскосмос)РоскосмосТехнологии
 
 
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