Рейтинг@Mail.ru
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС - РИА Новости, 22.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 22.11.2024 (обновлено: 17:02 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/zenden-1985238940.html
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС - РИА Новости, 22.11.2024
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС
Основатель и президент обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов* сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:49
2024-11-22T17:02
происшествия
россия
zenden
федеральная налоговая служба (фнс россии)
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985241433_0:225:3053:1942_1920x0_80_0_0_9bd5d14e455cbe9abc9a273b814cd394.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основатель и президент обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов* сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела и считает, что сотрудники, наносящие ущерб государству, должны быть наказаны. Как сообщили накануне РИА Новости в правоохранительных органах, в офисе и на складах Zenden прошли обыски. По данным РБК, следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. Газета утверждает, что возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года. "Я лично готов оказать максимальное содействие сотрудникам ФСБ, МВД, ФНС в выяснении обстоятельств дела. Если в компании есть сотрудники, наносящие ущерб государству и акционерам, то они должны быть наказаны по всей строгости закона. Не сомневаюсь, законность и справедливость восторжествует", - написал Павлов* в своем Telegram-канале. По его словам, вмененная компании схема дробления бизнеса подразумевает не уход от налогов, а их фактическую переплату в бюджет. "Компания, исходя из требований ФНС, переплачивает законом установленные налоги и при этом ведет эффективную деятельность", - добавил он. Он утверждает, что продажа без маркировки в случае Zenden невозможна: вся обувь производится в России или импортируется только официально, а ошибки в контрольных метках не пропустит система ЦРПТ.* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
https://ria.ru/20241111/rospotrebnadzor-1982979119.html
https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985241433_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_5aa56429586b436cfd13dca659019c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, zenden, федеральная налоговая служба (фнс россии), рбк (медиагруппа)
Происшествия, Россия, Zenden, Федеральная налоговая служба (ФНС России), РБК (медиагруппа)
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС

Глава Zenden готов работать с ФСБ, МВД и ФНС для выяснения обстоятельств дела

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАндрей Павлов*
Андрей Павлов* - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Андрей Павлов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основатель и президент обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов* сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела и считает, что сотрудники, наносящие ущерб государству, должны быть наказаны.
Как сообщили накануне РИА Новости в правоохранительных органах, в офисе и на складах Zenden прошли обыски. По данным РБК, следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. Газета утверждает, что возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Роспотребнадзор запустил горячую линию о цифровой маркировке товаров
11 ноября, 00:19
"Я лично готов оказать максимальное содействие сотрудникам ФСБ, МВД, ФНС в выяснении обстоятельств дела. Если в компании есть сотрудники, наносящие ущерб государству и акционерам, то они должны быть наказаны по всей строгости закона. Не сомневаюсь, законность и справедливость восторжествует", - написал Павлов* в своем Telegram-канале.
По его словам, вмененная компании схема дробления бизнеса подразумевает не уход от налогов, а их фактическую переплату в бюджет. "Компания, исходя из требований ФНС, переплачивает законом установленные налоги и при этом ведет эффективную деятельность", - добавил он.
Он утверждает, что продажа без маркировки в случае Zenden невозможна: вся обувь производится в России или импортируется только официально, а ошибки в контрольных метках не пропустит система ЦРПТ.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Покупательница в магазине обуви Zenden - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden, сообщил источник
21 ноября, 16:59
 
ПроисшествияРоссияZendenФедеральная налоговая служба (ФНС России)РБК (медиагруппа)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала