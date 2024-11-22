https://ria.ru/20241122/zenden-1985238940.html
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС - РИА Новости, 22.11.2024
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС
Основатель и президент обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов* сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T16:49
2024-11-22T16:49
2024-11-22T17:02
происшествия
россия
zenden
федеральная налоговая служба (фнс россии)
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985241433_0:225:3053:1942_1920x0_80_0_0_9bd5d14e455cbe9abc9a273b814cd394.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основатель и президент обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов* сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела и считает, что сотрудники, наносящие ущерб государству, должны быть наказаны. Как сообщили накануне РИА Новости в правоохранительных органах, в офисе и на складах Zenden прошли обыски. По данным РБК, следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. Газета утверждает, что возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года. "Я лично готов оказать максимальное содействие сотрудникам ФСБ, МВД, ФНС в выяснении обстоятельств дела. Если в компании есть сотрудники, наносящие ущерб государству и акционерам, то они должны быть наказаны по всей строгости закона. Не сомневаюсь, законность и справедливость восторжествует", - написал Павлов* в своем Telegram-канале. По его словам, вмененная компании схема дробления бизнеса подразумевает не уход от налогов, а их фактическую переплату в бюджет. "Компания, исходя из требований ФНС, переплачивает законом установленные налоги и при этом ведет эффективную деятельность", - добавил он. Он утверждает, что продажа без маркировки в случае Zenden невозможна: вся обувь производится в России или импортируется только официально, а ошибки в контрольных метках не пропустит система ЦРПТ.* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
https://ria.ru/20241111/rospotrebnadzor-1982979119.html
https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985241433_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_5aa56429586b436cfd13dca659019c06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, zenden, федеральная налоговая служба (фнс россии), рбк (медиагруппа)
Происшествия, Россия, Zenden, Федеральная налоговая служба (ФНС России), РБК (медиагруппа)
Основатель Zenden готов сотрудничать с ФСБ, МВД и ФНС
Глава Zenden готов работать с ФСБ, МВД и ФНС для выяснения обстоятельств дела
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Основатель и президент обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов* сообщил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами для выяснения обстоятельств дела и считает, что сотрудники, наносящие ущерб государству, должны быть наказаны.
Как сообщили накануне РИА Новости в правоохранительных органах, в офисе и на складах Zenden прошли обыски. По данным РБК
, следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово
и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. Газета утверждает, что возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ
(Незаконное предпринимательство). Эта статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года.
"Я лично готов оказать максимальное содействие сотрудникам ФСБ
, МВД, ФНС
в выяснении обстоятельств дела. Если в компании есть сотрудники, наносящие ущерб государству и акционерам, то они должны быть наказаны по всей строгости закона. Не сомневаюсь, законность и справедливость восторжествует", - написал Павлов* в своем Telegram-канале.
По его словам, вмененная компании схема дробления бизнеса подразумевает не уход от налогов, а их фактическую переплату в бюджет. "Компания, исходя из требований ФНС, переплачивает законом установленные налоги и при этом ведет эффективную деятельность", - добавил он.
Он утверждает, что продажа без маркировки в случае Zenden невозможна: вся обувь производится в России или импортируется только официально, а ошибки в контрольных метках не пропустит система ЦРПТ.
* Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.