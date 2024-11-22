https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985111644.html

Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ

Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ - РИА Новости, 22.11.2024

Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ

Владимир Зеленский находится под колпаком британских спецслужб, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T03:51

2024-11-22T03:51

2024-11-22T09:19

россия

владимир зеленский

служба безопасности украины

великобритания

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский находится под колпаком британских спецслужб, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. "Если господина Зеленского защищает спецназ Великобритании, значит, спецназ Великобритании имеет же отношение к тем же сотрудникам спецслужб... Начальник охраны и все остальные сотрудники его охраны сто процентов имеют отношение к западным спецслужбам. По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью под колпаком тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения, пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать", — сказал собеседник агентства. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России).

https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

россия

великобритания

донецкая народная республика

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россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, великобритания, донецкая народная республика