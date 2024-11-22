https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985111644.html
Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ
Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ - РИА Новости, 22.11.2024
Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ
Владимир Зеленский находится под колпаком британских спецслужб, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T03:51
2024-11-22T03:51
2024-11-22T09:19
россия
владимир зеленский
служба безопасности украины
великобритания
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский находится под колпаком британских спецслужб, заявил РИА Новости экс-полковник СБУ Александр Мазур. "Если господина Зеленского защищает спецназ Великобритании, значит, спецназ Великобритании имеет же отношение к тем же сотрудникам спецслужб... Начальник охраны и все остальные сотрудники его охраны сто процентов имеют отношение к западным спецслужбам. По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью под колпаком тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения, пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать", — сказал собеседник агентства. Мазур в октябре 2013 года вышел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины. С 2017 по 2018 год он оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В его задачи входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации и деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре 2024 года верховный суд ДНР вынес приговор Мазуру по материалам УФСБ России по республике за шпионаж (статья 276 УК России).
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
россия
великобритания
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, великобритания, донецкая народная республика
Россия, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Великобритания, Донецкая Народная Республика
Зеленский попал под колпак спецслужб Британии, сообщил экс-сотрудник СБУ
Экс-сотрудник СБУ Мазур: Зеленский находится под колпаком британских спецслужб