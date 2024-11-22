https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html

Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"

Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024

Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"

Владимир Зеленский, получивший отмашку западных стран на удары их оружием вглубь России, пожаловался на "уважаемых партнеров" Украины из-за отсутствия их... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T00:23

2024-11-22T00:23

2024-11-22T01:35

специальная военная операция на украине

россия

украина

днепропетровск

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, получивший отмашку западных стран на удары их оружием вглубь России, пожаловался на "уважаемых партнеров" Украины из-за отсутствия их реакции на ответный удар России новой ракетой "Орешник"."Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (Путин. — Прим. ред.) проверяет вас, уважаемые партнеры... Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно", — заявил в Telegram-канале Зеленский, получивший ранее от Запада отмашку на удары его оружием вглубь России.Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.

https://ria.ru/20241121/bouz-1985000356.html

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россия, украина, днепропетровск, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"