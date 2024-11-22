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Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 22.11.2024 (обновлено: 01:35 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/zelenskiy-1985104245.html
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником" - РИА Новости, 22.11.2024
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"
Владимир Зеленский, получивший отмашку западных стран на удары их оружием вглубь России, пожаловался на "уважаемых партнеров" Украины из-за отсутствия их... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T00:23
2024-11-22T01:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
днепропетровск
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, получивший отмашку западных стран на удары их оружием вглубь России, пожаловался на "уважаемых партнеров" Украины из-за отсутствия их реакции на ответный удар России новой ракетой "Орешник".&quot;Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (Путин. — Прим. ред.) проверяет вас, уважаемые партнеры... Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно&quot;, — заявил в Telegram-канале Зеленский, получивший ранее от Запада отмашку на удары его оружием вглубь России.Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.Российский лидер в четверг также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.
https://ria.ru/20241121/bouz-1985000356.html
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россия, украина, днепропетровск, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
Зеленский пожаловался на реакцию "уважаемых партнеров" на удар "Орешником"

Зеленский пожаловался, что партнеры не реагируют на удар ВС России "Орешником"

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, получивший отмашку западных стран на удары их оружием вглубь России, пожаловался на "уважаемых партнеров" Украины из-за отсутствия их реакции на ответный удар России новой ракетой "Орешник".
«

"Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (Путин. — Прим. ред.) проверяет вас, уважаемые партнеры... Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно", — заявил в Telegram-канале Зеленский, получивший ранее от Запада отмашку на удары его оружием вглубь России.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Владимир Путин в четверг вечером выступил с заявлением, в котором сообщил, что в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях была испытана одна из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" - в данном случае баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении, сообщил Путин. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул он.
Российский лидер в четверг также сообщил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях, есть погибшие и пострадавшие.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДнепропетровскВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
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