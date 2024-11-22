https://ria.ru/20241122/zdanie-1985263747.html

В Ростовской области открыли новое здание спасателей

В Ростовской области открыли новое здание спасателей - РИА Новости, 22.11.2024

В Ростовской области открыли новое здание спасателей

Новое здание поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах открыли в Аксайском районе Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:00

2024-11-22T19:00

2024-11-22T19:00

ростовская область

шолоховский район

аксайский район

спасатели

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Новое здание поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах открыли в Аксайском районе Ростовской области, сообщает правительство региона. "В станице Старочеркасской состоялось открытие нового здания Аксайского поисково-спасательного подразделения", - говорится в сообщении. По словам заместителя губернатора области Сергея Бодрякова, в регионе уделяется большое внимание обеспечению безопасности населения в разных сферах. Новое здание Аксайского поисково-спасательного подразделения построено в рамках госпрограммы по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. "На его строительство из областного бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. Отмечу, что с момента создания областной службы спасения на воде, с 1 июля 2005 года, для пяти из 14 подразделений службы построены новые здания в Багаевском, Белокалитвинском, Усть-Донецком, Веселовском, а теперь и в Аксайском районах", - приводятся в сообщении слова Бодрякова. Он уточнил, что областные водные спасатели привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на воде. В их спектр работ входят также тушение природных пожаров, ликвидация последствий ДТП, оказание помощи сотрудникам экстренных и коммунальных служб и населению. Для усиления противопожарного прикрытия, по данным Бодрякова, только на минувшей неделе в области открыли две новые пожарные части - в Чертковском и Шолоховском районах. Они были построены в рамках областной программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций". Часть в Чертковском районе будет обеспечивать прикрытие пяти населенных пунктов, в которых проживает почти 3 тысячи человек, в Шолоховском районе - пяти населенных пунктов, где проживает более 1,8 тысячи человек. При этом программа пожарной безопасности предусматривает не только создание новых пожарных подразделений, но и обновление существующей пожарной техники. Так, ранее в области было закуплено восемь новых автоцистерн емкостью 6 тысяч литров на базе автомобилей "Урал", на днях специалистам областных пожарных частей вручили ключи от еще восьми новых единиц техники. На их приобретение из областного бюджета было выделено почти 120 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241122/kvalifikatsiya-1985228550.html

https://ria.ru/20240611/sbor-1952157252.html

шолоховский район

аксайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

шолоховский район, аксайский район, спасатели